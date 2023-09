Juan Felipe Lemos, codirector del Partido de la U, dice que apoyo a la reforma a la salud de parte de la bancada “fue una decisión inconsulta”

JUAN FELIPE LEMOS (J. F. L.): La molestia no es exclusivamente mía, es de la mayoría de senadores y algunos compañeros de Cámara. Ayer, de manera sorpresiva, nos enteramos de que algunos miembros de la Cámara de Representantes habían tomado la decisión de votar el informe de ponencia positivo del proyecto reforma de la salud que está en segundo debate en la Cámara. Habíamos acordado previamente que sobre las reformas del Gobierno, que están haciendo curso en el Congreso, se tomaría una decisión unificada en la bancada. Nosotros no nos habíamos reunido para ese efecto porque en principio habíamos manifestado que íbamos a estar atentos a que el Gobierno nos llamara, en ese propósito del acuerdo nacional y la posibilidad de escuchar, no solamente los sectores políticos, sino a otros sectores que puedan verse afectados o beneficiados con la reformas; como eso no había sucedido, estábamos a la espera de que sucediera. El partido había definido no votar hasta tanto no se hiciera la reunión de bancada. Esa fue una decisión inconsulta, una decisión individual de quienes votaron la misma. A raíz de eso, algunos de los codirectores del partido nos enteramos, exigimos una explicación, no nos la dieron, entonces citamos a bancada el próximo martes para evaluar qué está sucediendo y si el partido va a mantenerse en una dirección actuando al unísono o si cada uno de los miembros va a quedar en libertad o cuáles van a ser las acciones a seguir, pero la verdad nos molestó mucho porque nos hace quedar muy mal en la opinión. Nosotros publica y abiertamente hemos dicho que no vamos a hacer palo en la rueda del Gobierno, pero que no vamos a actuar bajo presión y que esperamos que esas reformas sean discutidas en el marco del respeto, en el marco argumental y que todas las composiciones y consideraciones puedan ser tenidas en cuenta, y eso no sucedió el martes.