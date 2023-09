‘The Economist’ le echa flores al sistema de salud colombiano: dice que supera al de EE. UU. y Cuba

| Foto: NurPhoto via Getty Images

Desde la presentación de la reforma a la salud, propuesta por el Gobierno del presidente Gustavo Petro, las EPS y el sistema de salud colombiano han recibido duras críticas. (Foto de Sebastián Barros /NurPhoto vía Getty Images) | Foto: NurPhoto via Getty Images

Una reciente publicación de la revista inglesa The Economist dejó bien parado al sistema, asegurando que garantiza la cobertura a más pacientes.

¿Por qué el sistema de salud colombiano es bueno?

El estudio llega en medio de la discusión sobre si mantener o no las EPS en Colombia, debido a que muchas han entrado en quiebra y otras, como Compensar, Sura y Sanitas, han anunciado crisis en sus finanzas y deudas elevadas.

Si la situación no se resuelve, Sanitas dice que tendrá dificultad para pagar a los prestadores, dijo recientemente Juan Pablo Rueda, presidente de Sanitas. | Foto: Juan Carlos Sierra

“La Nueva EPS no podrá recibir a tanta gente. Y, si los recibe, comienza un racionamiento de servicios, que es lo (que) puede terminar pasando, afectando a los más pobres. La gente de clase media buscará un seguro, pero en los sectores populares no tienen esa opción. Sería (un) apocalipsis y el Gobierno no lo quiere reconocer porque han sido dogmáticos en su visión”, comentó Ruiz.