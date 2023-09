“Están exagerando, están llorando por más dinero”: director de la Adres habla sobre la crisis de financiación de las EPS

SEMANA: ¿El sistema de salud está al borde de desfinanciarse? ¿Qué tiene que ver la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) ahí?

Félix León Martínez (F.M.): La Adres gira la UPC, aprobada por la Comisión Asesora de Beneficios, Costos, Tarifas y Condiciones de Operación del Aseguramiento en Salud. Lo deciden el Ministerio de Salud, el Departamento Nacional de Planeación y el Ministerio de Hacienda, entre otros integrantes, anualmente. Por ejemplo, se fija el valor de la UPC por zona y por grupo de edad con base en la información que las mismas EPS presentan sobre sus costos y servicios. Finalmente se hace una aprobación, que este año la UPC tuvo un incremento de más del 16 %, más un gasto adicional por envejecimiento, porque los grupos de edad tienen una asignación mayor. Es decir, un incremento del gasto del orden del 18 %.

Ellos dicen que este año les resulta insuficiente, pero bueno. Después nos han mostrado las cifras y dicen que fue que el año pasado los afectó más. Este año no tanto. El Ministerio está haciendo con ellos una revisión de esas inquietudes. Tienen grupos técnicos trabajando en ello, pero esas revisiones no son fáciles. Los estudios de UPC anuales son estudios muy complejos. Está también contratada la Universidad Nacional para revisar los estudios de UPC. Tienen muchas variables, tienen muchas metodologías y no es fácil. Es como cuando un niño le dice al papá que la mesada no le está alcanzando. Pues el papá no le va a decir que tome más plata, sino ver por qué no le está alcanzando.

Mesa de trabajo con las EPS y el Ministerio de Salud. | Foto: X, @minsaludcol

SEMANA: ¿Los giros de la Adres se encuentran al día?

F.M.: La UPC del contributivo se entrega semana por semana, ahí se hace la compensación. No tiene un día de atraso jamás. Es decir, son recursos que se les entregan mes anticipado siempre. Siempre se paga por anticipado. El 95 % de los recursos son UPC, que son billones de pesos que reciben permanentemente para prestar los servicios de salud. Después viene lo de presupuestos máximos, que son para cubrir unos servicios que no están en la UPC. Estos se vienen pagando también por un sistema. Estamos pendientes de Hacienda, que el Consejo Superior de Política Fiscal (Confis), ya nos confirmó el recurso. Ahora tenemos para pagarles julio, agosto, septiembre y octubre.

Además, están los recobros, por servicios que no están ni en la UPC, ni en presupuestos máximos. Tienen los 90 días, estamos al día en esos pagos. De modo que no hay un problema de atraso fundamental. El 98 % de los recursos lo están recibiendo religiosamente.

SEMANA: Es decir, las EPS sí tienen recursos.

F.M.: Nosotros les pagamos el 98 % de los recursos anticipadamente. Si ellos pagan el 100 % anticipado en las clínicas, tendrían un 2% de problemas de liquidez. Pero ellos no pagan el 100 % anticipado. Ellos no pagan con la oportunidad y la liquidez con la que el Estado les paga a ellos.

El sistema de salud en Colombia podría cambiar drásticamente en los próximos años. | Foto: Getty Images

SEMANA: ¿Y por qué aseguran que existe un riesgo latente de tener que suspender operaciones? Por ejemplo, Gestarsalud cree que se puede dejar de prestar el servicio y entregar medicamentos a pacientes con enfermedades raras.

F.M.: Esos son los presupuestos máximos. Se les pagaron hasta junio. Estábamos pendientes de la adición presupuestal, porque ese costo se elevó. En este mes estaremos pagando julio, agosto y septiembre. Además, son unos recursos conceptualmente pequeños. Yo creo que están exagerando demasiado. Tampoco creo que vayan a suspender los servicios. Hombre, creo que están exagerando. Están exagerando, están llorando por más dinero. Quieren más dinero. Dicen que tienen más gastos. Eso se tiene que estudiar. Hace parte de los estudios. Yo no creo que vayan a cerrar porque algunos de ellos –de los que están reclamando– se contratan a sí mismos y sus propias instituciones. Si cierran la EPS, entonces cierran sus clínicas. Sobrevive su prepagada. Manejan una integración de negocios importante.

SEMANA: Usted en algún momento dijo que era terrorismo lo que hacen estas EPS.

F.M.: Terrorismo es decirles a los usuarios que se van a quedar sin atención. Eso es lo que yo llamo terrorismo. Eso asusta a los usuarios y eso sí es preocupante, porque el Gobierno va a garantizar que no se quede sin atención. Si ellos no quieren seguir asumiendo la atención –si se viera el caso, que yo no lo creo, insisto– me parece que están exagerando.

SEMANA: Parte de la crisis, según uno de los gremios, radica en la rebaja del Soat. Su entidad le comunicó al Ministerio de Hacienda que hacían falta cerca de 450 mil millones de pesos en recursos. ¿Está afectando a los pacientes?

Félix León Martínez, director de la Adres. | Foto: Adres

F.M.: No se maneja a través de las EPS. Se hace a través de giro directo a clínicas y hospitales del país por la atención de urgencias y accidentes de tránsito. Las EPS no entran en este capítulo. Al bajar el precio del seguro, era claro que íbamos a tener menor ingreso por concepto de este rubro. Obviamente eso estaba previsto, el problema ahí es de ordenación presupuestal para asumir esto.

SEMANA: ¿Qué le quiere decir a la ciudadanía frente a las alertas de las EPS?