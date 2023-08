Atención: “No se dejarán de prestar los servicios de salud”, afirma ministro Jaramillo tras reunión con EPS, la Adres y Acemi

Prepagadas: y si se agota el oxígeno de las EPS. Habla el presidente de Sanitas

“Van a tener que apelar a pagar sus propios servicios, a pagar sus medicamentos, a una serie de cosas a las que no queremos llegar hoy. Este sistema las garantiza y yo estoy seguro de que las puede garantizar más tiempo. Pero si ello no ocurriera, y digamos fracasa el sistema como tal, lo que ocurre en otras sociedades es que las personas terminan pagando de su bolsillo y ahí abrimos un espacio muy grande a la inequidad, porque habrá quienes pueden pagar una medicina prepagada, quienes pueden pagar un servicio particular, pero quienes no tienen capacidad de hacerlo, pues van a tener un problema de acceso y un problema de salud que como sociedad podemos evitar”.