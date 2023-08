“Las personas no pueden sufrir por el congelamiento de autorizaciones médicas”: Ospina, ante la crisis de las EPS

Ante esta problemática que tiene en vilo a la ciudadanía, el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, se pronunció en su cuenta de X, antiguamente Twitter, diciendo: “algo que no puede pasar es que mientras se concilie la reforma necesaria al modelo de salud, las personas sufran dado el congelamiento o postergación de las autorizaciones para tratamientos, cirugías o pruebas diagnósticas” .

La advertencia de la crisis financiera que manifestaron las EPS Sura, Sanitas y Compensar a través de carta al Ministerio de Salud, aseguró Lesmes, “es un sentimiento generalizado del sector salud dado que la problemática que tenemos es un acumulado de fallas estructurales que no se han corregido y que han logrado el desfinanciamiento del mismo, y a los que estamos abocados hoy, que sí se ha incrementado en este Gobierno, es a la disminución de los flujos de recursos, al no reconocimiento de recursos adicionales, al no incremento de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) como se debiera”.