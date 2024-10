Ministro de Cultura defiende el Monumento a la Resistencia de Cali como patrimonio de Colombia: “Es la expresión de un movimiento”

J. D. C.: “Nosotros los construimos y las autoridades locales son las responsables de los patrimonios, dependiendo de los predios donde estén ubicados; si son predios nacionales, son parte de la nación, si son predios municipales, son parte de los municipios. En todo caso, lo que queremos plantear también desde el Ministerio, es que son las comunidades las que tienen que cuidar los patrimonios, si las comunidades no cuidan los patrimonios, eso quiere decir que no son patrimonios, porque si uno no considera algo simbólico, por algo será. Esto no es solo responsabilidad de las instituciones, sino de la sociedad de que se apropie de esos símbolos, los cuide y los mantenga”.