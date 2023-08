Polo Polo rompió el silencio y respondió al aire si es gay: “Claro que sí he probado”

“Yo la vi y me pareció linda. Me encantó porque es igual de loca a mí. Un día nos fuimos a rumbear y empezó a surgir la química. Ella se empezó a quedar en mi casa luego de la rumba y así surgió la maricada”, indicó inicialmente.

“Yo soy de las personas que ama la esencia de los otros seres humanos. Claro que he estado con otros hombres, pero primero estuve con chicas, obviamente, por supuesto. Yo no soy morboso, no soy de andar fisgoneando por ahí” , agregó.

Luego, añadió: “En eso sí soy conservador, me gusta invitar. El viaje a Nueva York lo invité yo. El pelo, el maquillaje, la ropa, la rumba, me gusta pagarlo todo. No me gusta que ella ponga plata para nada. Me encanta verla linda”.