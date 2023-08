Exministro Fernando Ruiz destaca los logros que ha tenido Colombia en materia de salud, pero advierte qué perdería con la reforma

El informe titulado Health at a Glance: Latin America and the Caribbean 2023, publicado en abril de este año, expone a detalle el panorama de los países latinoamericanos en materia de salud, abordando temas como manejo de la pandemia, las tasas de mortalidad, expectativa de vida, inversión gubernamental en el sector, infraestructura, capacidad de atención médica, entre otros.