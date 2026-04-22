La reunión clave de Paloma Valencia con el Partido de la U

La candidata presidencial Paloma Valencia se reunió con la bancada de congresistas actuales y electos del Partido de la U. El encuentro fue encabezado por Clara Luz Roldán, una de las directoras colegiadas de esa colectividad.

En este los legisladores escucharon las propuestas de la aspirante a la Casa de Nariño. Valencia le manifestó a la bancada de la U su intención de construir consensos, recuperar la confianza en las instituciones y promover acciones concretas de transparencia, responsabilidad y compromiso con el bienestar de la ciudadanía.

Paloma Valencia recibió propuestas de los sindicatos agrupados en la CGT

En ese sentido, los congresistas electos y en ejercicio de ese partido invitaron a la candidata a fortalecer el trabajo en las regiones y escuchar las necesidades de los departamentos en el marco de su campaña para las elecciones presidenciales del 31 de mayo.

“La reunión concluyó con el compromiso de continuar avanzando de cara a las elecciones presidenciales y que contribuya al fortalecimiento de la democracia y al desarrollo del país”; detalló el Partido de la U en un comunicado. La candidata del Centro Democrático se ha reunido con militantes de diferentes partidos, como el Conservador y el Liberal.