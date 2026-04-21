Paloma Valencia recibió propuestas de los sindicatos agrupados en la CGT

La candidata presidencial Paloma Valencia se reunió con la Confederación General del Trabajo (CGT) para recibir las propuestas que le presentó esa organización sindical plasmando las necesidades de los trabajadores del país.

La aspirante a la Casa de Nariño le manifestó a los líderes sindicales su intención de impulsar una economía fraterna, centrada en la dignidad del trabajo, la protección de los derechos laborales y la generación de empleos estables y de calidad.

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Valencia le dijo a los sindicatos que su gobierno priorizaría el diálogo con los trabajadores como el camino para construir acuerdos que vayan en pro de la mejora de las condiciones de vida de los trabajadores y fortalezcan el empleo en el país.

La candidata le dijo a los sindicalizados que no está pensando en una economía estatista, pero tampoco en un capitalismo salvaje. Según Valencia, su eventual administración implementaría un formato de “economía fraterna” para que le vaya bien a empresarios y a los trabajadores.

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En su plan de gobierno se contempla reducir los impuestos a las empresas para que estas puedan asumir gastos como el salario mínimo, sin que esto les signifique aplicar despidos a los trabajadores.