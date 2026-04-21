El Fondo Nacional de Turismo (Fontur) lleva cuatro meses sin que se le asigne un gerente en propiedad. La advertencia sobre el estado en la administración de esa entidad adscrita al Ministerio de Comercio fue presentada en medio de un debate en la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes.

“Han pasado más de cuatro meses y no hay un gerente en propiedad. Los empleados de esa entidad no tienen oficina en donde atender”, advirtió la representante a la Cámara Juana Carolina Londoño.

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La congresista del Partido Conservador sostuvo que en 2014 se hizo una revisión en la que encontraron que toda la documentación de Fontur se manejaba en cajas, por lo que Fiducoldex (fiduciaria que administraba ese fondo) se vio obligada a sistematizar todos los procesos.

Por eso, Londoño dice que “es una lástima y una vergüenza que después de que dejamos unas instalaciones en las mejores condiciones, por mala administración del patrimonio autónomo y del Ministerio de Comercio esté pasando esto. Hay una inoperatividad”, manifestó Londoño. Fontur es la entidad del Gobierno nacional de promover el turismo en el país.