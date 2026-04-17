Fontur llevaría tres meses sin gerente y sin sede para realizar sus operaciones laborales

En las horas de la tarde del viernes 17 de abril de 2026, Caracol Radio publicó una serie de documentos en los cuales se confirmaría que Fontur llevaría tres meses sin gerente a cargo de las operaciones de la entidad. Junto a esto, los funcionarios del fondo no tendrían una sede fija para desarrollar su trabajo.

Coljuegos se refirió a la rifa de $25 millones del candidato presidencial Santiago Botero: “Ninguna campaña ha radicado solicitud”

Hace algunos meses, la planta humana del Fondo Nacional de Turismo se vio obligada a abandonar el edificio Tequendama, razón por la cual las diversas áreas fueron repartidas en diversos edificios para el desarrollo de sus funciones.

El fondo es el encargado de diversas labores para el turismo por Colombia. Foto: Cortesía Fontur

Según el medio citado, algunos de los trabajadores estarían cumpliendo sus cargos trabajando en el edificio de Fiducoldex, otros grupo en el Ministerio de Comercio y, por último, se tendría trabajo de forma virtual.

Por otro lado, Caracol Radio publicó un documento firmado por Daniel Barragán, gerente técnico de la subgerencia corporativa, el cual habría señalado las nuevas modalidades de trabajo, las rotaciones del mismo y el formato que se tendría para desarrollar las labores de cada una de las áreas del Fondo Nacional de Turismo.

Varias dependencias de Fontur estarían trabajando de manera virtual. Foto: Getty Images/iStockphoto

¿Cuáles dependencias estarían trabajando en modalidad virtual?

Dirección de la Oficina de Tecnología

Dirección de la Oficina de Comunicaciones

Dirección de la Oficina de Relacionamiento

Viajes de la Unidad de Gestión Logística.

“Estas disposiciones buscan garantizar una adecuada operación institucional, promoviendo un uso eficiente y articulado de los espacios físicos disponibles. Modalidad de trabajo. A partir de la implementación del presente plan, se establecen las siguientes modalidades de trabajo: “Modalidad de teletrabajo 100%“, señala el documento firmado por Daniel Barragán.

Por otra parte, el Ministerio de Comercio respondió a la información divulgada señalando que actualmente se desarrollan las operaciones para designar a una persona que asuma las funciones del cargo.

“En este momento se está adelantando el proceso de evaluación para designar a un funcionario de planta que asuma esta responsabilidad”, destacó el Ministerio de Comercio al medio citado.

Invima emitió alerta por comercialización de quesos frescos con registros sanitarios vencidos; tres marcas están involucradas

Por último, la cartera reiteró que se han desarrollado las funciones de sus dependencias y se han garantizado las operaciones del fondo y que las operaciones no se han interrumpido en ningún momento.

“La fiducia ha venido cumpliendo con sus funciones de manera adecuada, garantizando la operación, y que Fontur no ha dejado de operar en ningún momento”, destacó el Ministerio de Comercio.