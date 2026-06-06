Faustino Asprilla causa revuelo a 15 días de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales

A 15 días para que los colombianos asistan a las urnas para elegir al próximo presidente de la República, entre los candidatos Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda en la segunda vuelta, sigue subiendo la temperatura en el país en medio de las polémicas y la polarización.

Faustino Asprilla causa revuelo en redes sociales y anuncia decisión frente a la candidatura de Abelardo de la Espriella

La mas reciente polémica en medio de la elecciones presidenciales se dio luego de que el candidato Iván Cepeda exigiera que Abelardo de la Espriella y sus seguidores no utilizaran la camiseta de la Selección Colombia en medio de la campaña por llegar a la Casa de Nariño.

Y pese a que una jueza emitió una medida cautelar con dicha prohibición, la discusión ha despertado más fervor por el candidato del movimiento Defensores de la Patria, quien se niega a cumplir con esa decisión judicial, al igual que su fórmula vicepresidencial, José Manuel Restrepo.

Pues en las últimas horas un mensaje causó revuelo en las redes sociales, luego de que el exfutbolista Faustino ‘Tino’ Asprilla publicó un mensaje en apoyo al candidato presidencial, a quien ya había expresado su respaldo.

El exjugador, que también vistió la camiseta de Colombia durante varios años, publicó una fotografía de una prenda que dice “Faustino Asprilla” y tiene un tigre pintado con los colores patrios. El post lo acompañó con el siguiente mensaje: “Ya me puse la de #DefensoresDeLaPatria y vos? Unite también a este equipo”.