Paloma Valencia alerta de supuesto estallido social promovido por Gustavo Petro e Iván Cepeda

Paloma Valencia, excandidata presidencial del Centro Democrático, informó en sus redes sociales que Gustavo Petro e Iván Cepeda estarían promoviendo un estallido social de cara a la segunda vuelta por la Casa de Nariño, donde se medirá el aspirante del Pacto Histórico frente a Abelardo de la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria.
Para justificar su teoría, Valencia citó las movilizaciones y acciones violentas que ocurrieron en las últimas horas en diferentes instituciones de educación superior de Colombia.
En primer lugar, ella manifestó que el 2 de junio la asamblea estudiantil de la Universidad del Valle, en Cali, decretó un paro indefinido hasta el 23 de junio, después de la segunda vuelta: “Suspendiendo clases y afectando la educación de miles de estudiantes. Todo en respaldo a Cepeda”.
El segundo caso que referenció fue el acontecido en la Universidad de Antioquia, que debió ser evacuada este 3 de junio por la detonación de artefactos explosivos improvisados y por la presencia de personas encapuchadas: “Más de 40 encapuchados se tomaron el campus central, lanzaron papas bomba, generaron pánico y obligaron a evacuación masiva, suspendiendo actividades académicas”.
En estos días de estallido social que promueven Petro y Cepeda para generar caos y miedo:— Paloma Valencia L (@PalomaValenciaL) June 4, 2026
El 2 de junio de 2026, en la Universidad del Valle (Univalle) en Cali, la asamblea estudiantil decretó un paro indefinido hasta el 23 de junio, suspendiendo clases y afectando la educación…
Valencia siguió su denuncia con los hechos ocurridos en la capital del país: “En la Universidad Pedagógica de Bogotá, las protestas del 21 de mayo de 2026 terminaron en vandalismo grave. Daños a estaciones y buses de TransMilenio, fachadas de edificios, bancos y comercios, y la destrucción de mi sede de campaña en Chapinero por encapuchados que salieron de allí”.
Finalmente, ella citó episodios en la Universidad Nacional de Colombia, en Bogotá, el 30 de mayo: “Grupos estudiantiles realizaron asambleas y marchas hacia el centro con consignas de ‘fraude’ y apoyo a Cepeda, que derivaron en disturbios, enfrentamientos y daños a bienes públicos”.
Paloma Valencia, quien se inclinó por Abelardo de la Espriella para votar en segunda vuelta, concluyó: “Esto no es democracia ni protesta pacífica. Es violencia organizada para intimidar y doblegar la voluntad popular. Usan a los jóvenes para generar miedo. ¡Basta ya al estallido social!”.