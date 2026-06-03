Disturbios en la Universidad de Antioquia obligan a evacuación y cierre de importante vía en Medellín

Momentos de tensión se vivieron este miércoles en inmediaciones de la Universidad de Antioquia, en Medellín, luego de que un grupo de encapuchados protagonizara enfrentamientos con la Fuerza Pública, situación que obligó al cierre de la calle Barranquilla, una de las arterias viales más importantes de la capital antioqueña.

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Los hechos comenzaron durante la mañana, cuando se reportó la presencia de personas encapuchadas dentro del campus universitario. Minutos después, la situación escaló con el lanzamiento de objetos contundentes contra los uniformados que se encontraban en el sector, lo que generó la reacción de las autoridades.

Ante el incremento de los desórdenes, la Unidad Nacional de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO) intervino en la zona con el objetivo de recuperar el control y evitar que los disturbios se extendieran hacia otros puntos de la ciudad. Durante el procedimiento fueron utilizados agentes químicos, mientras decenas de ciudadanos se vieron afectados por las restricciones de movilidad.

La emergencia obligó a las autoridades de tránsito a suspender temporalmente la circulación por la calle Barranquilla, corredor que conecta importantes sectores del oriente y occidente de Medellín. El cierre generó congestión vehicular y obligó a conductores y usuarios del transporte público a buscar rutas alternas.

Videos y fotografías difundidos a través de redes sociales mostraron columnas de humo, presencia de gases lacrimógenos y el despliegue de unidades policiales en los alrededores de la institución educativa, mientras estudiantes y transeúntes se alejaban de la zona por razones de seguridad.

Las autoridades realizaron seguimiento permanente a la situación y mantuvieron operativos en el sector para evitar nuevos enfrentamientos. Entretanto, organismos de movilidad recomendaron a los ciudadanos evitar transitar por el corredor vial afectado mientras se normalizaba el orden público.

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Tras varias horas de intervención de las autoridades, la movilidad en la zona comenzó a restablecerse de manera gradual. Los organismos de seguridad mantenían presencia en los alrededores de la Universidad de Antioquia para prevenir nuevos desórdenes y garantizar la normalización del tránsito en el sector.