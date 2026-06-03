A menos de tres semanas de que Colombia vuelva a las urnas para elegir al próximo presidente de la República, las comunidades académicas invitan a los candidatos a ocupar la Casa de Nariño a espacios de discusión para que los ciudadanos escuchen cómo se comportan ambos contendientes en este tipo de escenarios, además de conocer sus propuestas y ejes de pensamiento con una persona contraria.

Primera entrevista de Abelardo de la Espriella tras la primera vuelta

Por ello, la comunidad estudiantil de entidades públicas y privadas de Medellín convocó a los candidatos presidenciales Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella a participar en un debate abierto dirigido principalmente a la población universitaria, para que ambos puedan responder preguntas formuladas por estudiantes, profesores y representantes de distintos sectores académicos.

Durante la primera vuelta presidencial, el candidato del Pacto Histórico estuvo reacio a estos espacios, situación que fue objeto de cuestionamientos por parte de la población civil y que, para muchos analistas políticos, fue la razón de la caída del “heredero”.

Abelardo de la Espriella, Iván Cepeda Foto: Semana

Tras la debacle en la primera vuelta, el propio Cepeda planteó públicamente la posibilidad de realizar un debate con Abelardo de la Espriella de cara a la segunda vuelta presidencial. A lo que, de inmediato, el candidato de Defensores por la Patria aceptó e invitó a un espacio de diálogo a su contrincante en este medio para el próximo 9 de junio.

Los resultados oficiales de la primera vuelta mostraron una contienda cerrada entre ambos candidatos. De acuerdo con los datos reportados por la Registraduría Nacional, Abelardo de la Espriella obtuvo 10.361.499 votos, equivalentes al 43,74 % de los sufragios, mientras que Iván Cepeda alcanzó 9.688.361 votos, correspondientes al 40,90 %.

Precisamente por esa diferencia relativamente estrecha entre ambos aspirantes, sectores académicos consideran que los debates pueden convertirse en una herramienta importante para que los ciudadanos conozcan detalles de los programas de gobierno y puedan tomar una decisión informada antes de acudir nuevamente a las urnas el próximo 21 de junio.

Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda Foto: Semana, AFP

Por el momento, el candidato de derecha se ha mostrado muy claro en su postura de tener un cara a cara con su rival para la presidencia, mientras que Cepeda ha puesto condiciones muy específicas para llevar a cabo un encuentro de este estilo. Los representantes estudiantiles de la capital antioqueña esperan la respuesta de ambos para un espacio que, de darse, podría llegar a ser significativo para los votantes jóvenes del país.

Mientras se confirma o declina esta posibilidad, continúa la carrera por la Casa de Nariño, cuyo primer golpe fue con la derecha, pero que dictará sentencia el domingo 21 de junio. Por eso, SEMANA sigue el cubrimiento de la contienda que dictaminará al futuro habitante de la Casa de Nariño.