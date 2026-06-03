Fico Gutiérrez arremete contra Petro por nuevo interventor de Asmet Salud: “Enfrenta cargos por la muerte de un bebé de 18 días”

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, lanzó fuertes críticas contra el Gobierno nacional tras el nombramiento del nuevo interventor para la EPS Asmet Salud, Mario Córdoba, decisión que atribuyó a una estrategia del presidente Gustavo Petro para profundizar la intervención estatal en el sistema de salud.

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A través de declaraciones públicas y mensajes difundidos en redes sociales, el mandatario local cuestionó que la Superintendencia Nacional de Salud, a cargo de Daniel Quintero, haya designado en ese cargo a un exgerente del Hospital General de Medellín que, según afirmó, enfrenta investigaciones relacionadas con presuntas irregularidades durante su administración.

“¡Qué indignación! Petro y su superintendente de Salud, imputado por delitos de corrupción, nombran como interventor de la EPS Asmet Salud a un exgerente del Hospital General de Medellín que hoy enfrenta cargos por la muerte de un bebé de 18 días y falsedad por intentar ocultar lo ocurrido”, manifestó Gutiérrez.

El alcalde aseguró que el funcionario designado estuvo involucrado en episodios que generaron controversia durante su paso por el centro asistencial de Medellín y sostuvo que existen investigaciones por presuntas fallas en la atención médica y otros hechos administrativos.

“Hay que ver cómo dejaron el Hospital General y hoy lo premian por allá. Se están terminando de robar el sistema de salud”, afirmó.

Gutiérrez también dirigió sus cuestionamientos contra el nuevo superintendente nacional de Salud, a quien vinculó con personas que ocuparon cargos en administraciones anteriores de Medellín.

“Petro acabó con el sistema de salud, se lleva a los peores corruptos. Nombró como superintendente de Salud hace unos días al jefe de la banda, los que robaron a Medellín, y como si fuera poco ese jefe de la banda le llevó a toda la bandola a trabajar allá”, señaló.

Durante sus declaraciones, el alcalde sostuvo que la crisis que enfrenta el sistema de salud colombiano no es consecuencia de factores coyunturales sino de decisiones adoptadas por el Gobierno nacional.

“Que no se le olvide al país: la crisis de la salud no es un accidente, es una crisis provocada por este Gobierno para justificar la toma del sistema”, expresó.

En el mismo sentido, insistió en que el deterioro del modelo de atención ha sido una consecuencia directa de la gestión del presidente Petro.

“Que la gente sepa que no fue un accidente el colapso del sistema de salud, fue un tema intencional desde el Gobierno Petro”, afirmó.

El mandatario distrital concluyó sus críticas asegurando que las decisiones adoptadas por el Ejecutivo ponen en riesgo la prestación de los servicios de salud para millones de colombianos.

“La salud y la vida de los colombianos no les importan. Tendrán que responder ante el país. Que pronto cese la horrible noche”, concluyó Gutiérrez.