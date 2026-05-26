Tribunal le ordena a Coosalud devolverle el control de la EPS a la Supersalud, en manos de Daniel Quintero Calle

Un nuevo round se presentó en la disputa por el control de la EPS Coosalud, intervenida por el Gobierno Petro desde noviembre de 2024.

El superintendente de Salud, Daniel Quintero Calle, informó que el Tribunal Admitinistrativo de Bolívar ordenó restituir de manera integral e inmediata la administración de la entidad a la Superintendencia Nacional de Salud.

Coosalud. Imagen de referencia. Foto: Colprensa.

“Esto se da luego de que la defensa de la Supersalud lograra demostrar ante el Tribunal que la devolución que se había hecho de la EPS a sus antiguos administradores resultaba improcedente. En el mismo pronunciamiento, el Tribunal nos instruyó adoptar las medidas técnicas, administrativas y financieras necesarias para superar las falencias estructurales identificadas por la Procuraduria, que también han sido identificadas por la Contraloría”, dijo.

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Hace un mes, el mismo organismo judicial había ordenado que la Supersalud le devolviera el control de la EPS a Coosalud.

El Tribunal en ese entonces había admitido las reclamaciones de la Red Integrada de Prestadores de Servicios de Salud S.A.S – Multiservicios OL S.A.S, el señor Jaime Miguel González Montaño y la señora Natalia Largo González quienes aseguraron que Supersalud había “incurrido en la vulneración del derecho colectivo a la moralidad administrativa”.

También, argumentaron que “la reiterada rotación de agentes interventores y la prolongación de la medida han configurado un perjuicio irremediable que afecta la continuidad, oportunidad y calidad en la prestación del servicio público esencial de salud”.

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Ahora, el control de la EPS vuelve a manos de la Supersalud. Incluso, el superintenente, Daniel Quintero, anunció que designará un nuevo gerente.

“En cumplimiento de esta orden judicial, en las próximas horas designaremos un nuevo gerente, un nuevo agente interventor, encargado de garantizar los fines de la intervención forzosa previstos en la ley y sobretodo asegurar la atención y el derecho a la salud de más de 3 millones de afiliados”, indicó.

Daniel Quintero visitó Barranquilla. Foto: Supersalud

Por último, aseguró que este proceso se realizará con el acompañamiento ordenado por el Tribunal, vigilancia que les corresponde a la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación.

SEMANA intentó comunicarse con Coosalud para conocer su postura sobre esta decisión, pero no recibió respuesta.

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