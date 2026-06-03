Alcalde Federico Gutiérrez hace duro pronunciamiento ante las protestas de encapuchados en la Universidad de Antioquia: “No son estudiantes”

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, se pronunció ante los hechos de este martes, 3 de junio, luego de que se presentaron disturbios y una tensa situación en horas de la tarde cuando varios encapuchados se tomaron la Universidad de Antioquia asegurando que “no son estudiantes, son terroristas”.

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Los disturbios al interior de la universidad se registraron cuando más de 40 individuos, según estimaciones de la Secretaría de Seguridad de Medellín, detonaron varias papas bomba, las cuales quedaron registradas en videos divulgados en las redes sociales.

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Ante esta situación, el mandatario local fijó la postura de la administración distrital y cuestionó la presencia de estas personas en el lugar. El alcalde aseveró de manera directa que quienes bloquearon los accesos al campus universitario no pertenecen a la comunidad estudiantil.

Directrices de la administración a la Policía Nacional

El mandatario local detalló el tipo de elementos encontrados en los perímetros de la universidad y argumentó la necesidad de aplicar la fuerza pública. Según su declaración, estas personas portaban materiales capaces de generar afectaciones materiales a la infraestructura de la ciudad.

Gutiérrez afirmó: “Están armados, están llenos de explosivos y hacen mucho daño a la Universidad de Antioquia, a Medellín y a Colombia. La Policía tiene que responder con contundencia ante las acciones de estos grupos.”

"No son estudiantes, son terroristas": el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, reaccionó a los disturbios protagonizados por encapuchados en la Universidad de Antioquia. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/slwOv6J6hj — Revista Semana (@RevistaSemana) June 4, 2026

El mandatario local también añadió que la instrucción impartida a la Policía Nacional es mantener el orden en la capital antioqueña. Asimismo, enfatizó que bajo ninguna circunstancia se permitirá que agrupaciones asociadas a pasadas movilizaciones reactiven jornadas de bloqueos viales en el municipio.

Cumplimiento de la ley y el orden institucional

La intervención del alcalde también incluyó menciones al panorama político nacional y al marco legal vigente para el manejo de las protestas. Gutiérrez enfatizó que el cumplimiento de la Constitución se aplicará sin distinción, independientemente de las posturas de otros sectores políticos del país.

Gutiérrez argumentó: “Pueden seguir amenazando, pueden tener el apoyo del presidente Petro y del Gobierno nacional, pero no pueden violar la ley y la Constitución”. El funcionario cerró su intervención ratificando que los operativos se mantendrán vigentes.

Para concluir su reporte, el jefe de la administración local reiteró el compromiso institucional con la seguridad urbana. Gutiérrez puntualizó que se hará respetar la ciudad frente a personas que, según las investigaciones preliminares, llegaron desde otras regiones del país para participar en los hechos.