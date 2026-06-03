“Petro quiere aferrarse al poder y poner en entredicho a las instituciones para convocar su constituyente”: Fico Gutiérrez

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, lanzó duras críticas contra el presidente Gustavo Petro por sus recientes pronunciamientos sobre los resultados de la primera vuelta presidencial, al asegurar que el mandatario nacional está intentando desacreditar las instituciones democráticas y generar incertidumbre sobre un proceso electoral que, según afirmó, se desarrolló con plenas garantías.

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Durante una declaración pública, Gutiérrez cuestionó que el jefe de Estado continúe expresando dudas sobre los resultados de las elecciones del pasado domingo, pese a que los escrutinios oficiales ya definieron quiénes disputarán la segunda vuelta presidencial.

“Lo que no puede ocurrir es que el propio presidente de la República ponga en duda los resultados electorales del pasado domingo cuando los escrutinios ya han mostrado la realidad, que hay dos personas que pasan a la segunda vuelta y que hubo transparencia en las elecciones”, afirmó el mandatario de los medellinenses.

Aunque recordó que, como funcionario público, no puede participar en política electoral, Gutiérrez aseguró que le preocupa el mensaje que se está enviando desde la Casa de Nariño en un momento clave para la democracia colombiana.

El alcalde Federico Gutiérrez presentó el avance del Metro de la 80. Foto: Alcaldía de Medellín - API

“Yo, como funcionario público, no puedo participar en política. Solo pretendo como ciudadano que cese la horrible noche y que llegue un Gobierno nacional que mire hacia las regiones”, señaló.

El alcalde sostuvo que las declaraciones del presidente representan un riesgo para la estabilidad institucional del país y aseguró que detrás de esos cuestionamientos existe una intención de mantener influencia política más allá del proceso electoral en curso.

“¿Qué es lo que pasa con Petro? Petro sigue generando daño. Petro quiere aferrarse al poder. Petro quiere seguir poniendo en entredicho las instituciones para poderse quedar en el poder o para, en su momento, seguir convocando una asamblea nacional constituyente”, manifestó.

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Gutiérrez también rechazó cualquier posibilidad de impulsar una reforma constitucional mediante una asamblea nacional constituyente y defendió la vigencia de la Carta Política de 1991.

“Colombia no necesita una asamblea nacional constituyente. Colombia necesita un presidente y un gobierno que respeten la Constitución, que la cumplan y que respeten las instituciones”, afirmó.

El mandatario de Medellín insistió en que el país requiere garantías para el funcionamiento independiente de las ramas del poder público y cuestionó lo que calificó como una actitud de confrontación permanente del presidente frente a los organismos del Estado.

“Hay que entender que existe separación de poderes y que en Colombia no hay un jefe supremo ni mucho menos un dios”, expresó.

En sus declaraciones, Gutiérrez también acusó al presidente de desconocer las reglas democráticas cuando los resultados no favorecen a su sector político.

“Yo rechazo la declaración de Petro, que sigue negando los resultados. Eso no tiene sentido, eso es antidemocracia porque él siempre ha sido antidemocrático. A él solo le gustan los resultados cuando gana; de resto no le gustan ni le van a gustar”, sostuvo.