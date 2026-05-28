Alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, alertó sobre el consumo de popular droga que dejó a 22 adultos hospitalizados

En la noche de este jueves 28 de mayo, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, emitió un pronunciamiento oficial dirigido a la ciudadanía respecto a la comercialización de sustancias psicoactivas en la capital de Antioquia.

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El mandatario expuso los componentes hallados en los cargamentos decomisados y presentó el balance de afectaciones de salud pública registradas durante el año.

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Gutiérrez cuestionó los anuncios recientes de grupos al margen de la ley que operan en la ciudad, los cuales manifestaron su intención de restringir la venta de estupefacientes en entornos específicos en el marco de los diálogos de la ‘paz total’.

Al respecto, el mandatario local ratificó que las operaciones de la fuerza pública contra las redes de distribución de estupefacientes se mantendrán vigentes en todas las comunas.

Componentes químicos y población vulnerable

La administración municipal alertó sobre las estrategias de mercadeo de las organizaciones delincuenciales, las cuales utilizan aditivos saborizantes y empaques con figuras animadas para aproximarse a niños, niñas y adolescentes. Asimismo, detalló las alteraciones químicas que se están aplicando al estupefaciente conocido como cocaína rosada o ‘tusi’.

Se han realizado incautaciones de este tipo de droga en todo el territorio nacional. Foto: esteban vega la-rotta-semana

“Miren esto, esta es la llamada cocaína rosada o el tusi. Le están mezclando ketamina, xilacina, cafeína y otros productos químicos. La xilacina la utilizan como producto veterinario para sedar caballos”, explicó el alcalde durante la presentación de los elementos incautados. Gutiérrez advirtió que la presencia de estos sedantes de uso veterinario incrementa el riesgo de colapso físico para los consumidores.

Balance médico en los centros asistenciales de Medellín

El mandatario local expuso los datos epidemiológicos consolidados por la red hospitalaria de la ciudad desde el primer trimestre del año.

“Desde febrero tenemos 22 personas adultas atendidas en clínicas y hospitales de Medellín, entre los 19 y 40 años por el uso de estas sustancias; cinco de ellos han estado en Unidad de Cuidados Intensivos (UCI)”, informó Gutiérrez.

El reporte oficial incluyó el caso de un paciente que requirió la amputación de una de sus extremidades inferiores como consecuencia de las complicaciones vasculares generadas por los componentes químicos del estupefaciente.

🚨 Asesinos. Cínicos.

Ojo papás y mamás.

Ojo. No consumas ningún tipo de droga. pic.twitter.com/l3C2PA6zXc — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) May 28, 2026

Finalmente, el alcalde fijó una postura contraria a las iniciativas políticas nacionales orientadas a la promoción del consumo recreativo de sustancias como la marihuana, argumentando que funcionan como puerta de entrada hacia componentes de mayor riesgo.

Gutiérrez concluyó el mensaje con un requerimiento a los padres de familia para extremar la supervisión de los menores de edad dentro de los hogares.