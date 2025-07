“Por lo general, lo consigo con contactos de amigos. Un punto cuesta entre 80.000 y 120.000 pesos”, cuenta uno de los asistentes. Dice que a veces trae MDMA, éxtasis, ketamina y algo que llaman nexus. No sabe exactamente qué tiene. Solo que “pega”.

“Sientes euforia, te sube el ánimo, bailas sin parar, no sientes cansancio, todo se intensifica: la música, las luces. Y, cuando pasa, llega el bajón. Te sientes agotado, como una nostalgia que te jala hacia abajo. Te recuperas si duermes, si comes, pero igual te deja drenado”.

El tusi no es cocaína rosada, aunque así lo llaman en las calles, en las discotecas y hasta en redes sociales. No es rosado por su origen, sino por los colorantes que le ponen para venderlo mejor. No tiene una fórmula fija. Lo que sí se sabe es que es una mezcla peligrosa.