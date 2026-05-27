Alerta en Antioquia por aumento de intoxicados con tusi: siete están en condición grave y uno sufrió amputación

Una preocupante alerta sobre el incremento de casos de intoxicados agudos por el consumo de tusi en Antioquia hizo la Secretaría de Salud de Medellín.

La secretaria de Salud, Natalia López Delgado, explicó por medio de un video que, en los últimos tres meses, en esa ciudad, la segunda más importante de Colombia, han tenido que atender a 14 personas con intoxicación aguda por consumo de este tipo de sustancia, conocida también como cocaína rosada.

PANORAMICA CIUDAD DE MEDELLÍN Foto: DIEGO ANDRES ZULUAGA

“Hemos detectado un incremento inusual de casos de intoxicación aguda por consumo de sustancias químicas asociado al consumo de lo que se conoce como tusi, tusibi o cocaína rosada, y estas personas han recibido atención en instituciones de salud de nuestra ciudad”, dijo.

Sin embargo, hay otros cuatro pacientes atendidos provenientes de municipios como Bello e Itagüí, lo que elevó la cifra a 18 personas con intoxicación aguda por el consumo de esa sustancia que, aunque ilegal, se vende en plazas de vicio de Medellín y otros municipios como si fuera pan.

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La secretaria de Salud explicó que el primer paciente reportó síntomas el 24 de febrero, por lo que tuvo que ser hospitalizado. Luego llegaron siete más, con sintomatología grave, a tal punto que fueron remitidos a unidades de cuidados intensivos (UCI) y de cuidados especiales.

“Además, uno de ellos requirió amputación de uno de sus miembros inferiores debido a que esta sustancia ha producido una isquemia o una alteración vascular en miembros inferiores. Hemos hecho entonces toda la activación desde Salud de la Alcaldía de Medellín con las instituciones de salud”, expresó la secretaria de Salud.

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La funcionaria también indicó que se realizó una activación conjunta con el departamento de Antioquia y la sala de análisis de riesgo para enfrentar la situación.

Con un dato aún más preocupante: tras analizar en laboratorio la sustancia consumida por dos de los pacientes, hallaron una mezcla peligrosa y de “altísimo riesgo”.

La banda no solo distribuía el 'tusi' sino que también lo fabricaba. Foto: Policía Nacional

“También intensificamos la vigilancia epidemiológica en las instituciones de salud. Obtuvimos dos muestras de dos de los pacientes, las cuales hicimos analizar con el laboratorio de Medicina Legal, encontrando que esta sustancia que consumieron contiene ketamina, cocaína, cafeína, MDMA y también procaína, lo que constituye una mezcla altamente peligrosa y de altísimo riesgo”, dijo la secretaria de Salud.

Por último, lanzó una advertencia: “Por favor, eviten el consumo de cualquier sustancia psicoactiva, pero sobre todo de este tipo de sustancia, tusi, tusibi o cocaína rosada, que está afectando gravemente la salud de las personas”.

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