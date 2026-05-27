¿Qué son los Passport Bros y por qué encendieron las alarmas en Medellín?

Con el nombre de Passport Bros, una numerosa comunidad de hombres en internet promueve el turismo sexual desde el primer mundo a lugares donde consideran es más fácil cortejar.

Medellín: ¿destino predilecto para que los extranjeros encuentren esposa?

Entre estos destinos predilectos se encuentra la ciudad de Medellín, golpeada por la trata de personas y la explotación de menores.

“Passport Bros: Guía para conseguir una latina en Medellín”, dice una publicación en TikTok de Austin Abeyta, que con medio millón de seguidores, amplia sonrisa y gorra aconseja sobre encuentros con mujeres y el nomadismo digital.

Asistir a eventos para personas que quieran aprender inglés o invitar a chicas guapas a restaurantes, según Abeyta, son algunos pasos claves para conseguir una cita romántica en la segunda ciudad de Colombia.

Con miembros oriundos de Estados Unidos o Europa, esta fraternidad asegura que las mujeres de su entorno están influenciadas por un feminismo “hostil”.

“En Estados Unidos las mujeres son altaneras, egoístas y exigentes”, escribe un usuario en un foro en Reddit con 32.000 miembros.

Passport Bros Movement. Foto: Captura de pantalla passportbros.store

En distintas plataformas comparten experiencias sobre países menos desarrollados como Colombia, México, Brasil, Tailandia y Filipinas, donde dicen tener éxito, según menciones frecuentes.

Aunque la prostitución en Colombia es legal, “cualquier tema de proxenetismo es un delito”, explica el secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa.

Según él, las autoridades ya monitorean a “grupos digitales en los que se evidencia el fomento” del turismo sexual. De momento, la Alcaldía no asoció la reciente llegada de los Passport Bros con abusos ni trata de personas.

Riesgo de trata de personas

La vida nocturna, el clima primaveral y los bajos precios hacen de Medellín uno de los principales destinos para nómadas digitales, personas que trabajan mientras viajan.

“Vine a Medellín para lo que todos venimos a Medellín y de lo que nadie quiere hablar. Él es el hombre para tu viaje”, dice en inglés un joven desde la icónica Plaza Botero, junto al estadounidense Wilkens Fervil, conocido como Passport Dog.

Fervil, autorreconocido Passport Bro, ofrece “tours” para hombres en Colombia: “Recorrido por el club de striptease. Les llevo del barrio al penthouse, consiguiendo chicas”, dice en otra publicación. Sus contenidos muestran fiestas en apartamentos y descripciones explícitas de encuentros con prostitutas.

Prostitución en Medellín. (Imagen de referencia). Foto: GUILLERMO TORRES REINA

La narrativa que describe a las mujeres latinas como “más dóciles, más femeninas” está basada en “estereotipos” y supone un potencial riesgo pues “permite que la trata de personas y la explotación sexual siga creciendo”, asegura Danitza Marentes, directora de Valientes Colombia, una organización que ayuda a víctimas de trata en Medellín.

También “aumenta la vulnerabilidad” de las mujeres locales, agrega.

“Educadas para ser femeninas” vs. “antifeminismo”

Los Passport Bros se interesan por encuentros casuales y algunos buscan una “buena esposa”.

“El feminismo moderno ha producido una generación entera (...) de feminidad tóxica que ha convertido a los hombres en enemigos”, explica Chase P. Taylor, fundador del portal The Official Passport Bros en entrevista con el podcast de AFP Sur le fil.

“Esto literalmente ha provocado que los hombres renuncien a las citas” en sus países y prefieran a las mujeres en América Latina y Asia, donde “son educadas para ser femeninas”, continúa Taylor.

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Se trata de una comunidad heterogénea, pero los Passport Bros como Taylor dicen interesarse en relaciones románticas en que la pareja pueda “construir” una vida en “equipo”.

Para expertos como Francis Dupuis-Déri, profesor especialista en movimientos masculinistas en la Universidad de Québec en Montreal, se trata de una “corriente de antifeminismo que dice que los hombres sufren a causa de las mujeres y las feministas”.

Algunos Passport Bros son asociados con los ínceles (hombres que se consideran rechazados por el sexo opuesto), que “sienten resentimiento, rabia” de su condición, y por ello “culpan a las mujeres”, señala Karen Holt, profesora de la Universidad Estatal de Michigan que investiga comunidades misóginas en línea.

También están vinculados políticamente al concepto “red pill”, o píldora roja, una corriente ideológica radical, nostálgica del pasado, que rechaza los valores progresistas.

Los passport bros generan preocupación en Medellín. Foto: Juan Carlos Sierra-Revista Semana.

Narcocultura

Medellín restringió la prostitución en un puñado de calles turísticas a raíz de la detención del estadounidense Timothy Livingston por ingresar a un hotel con dos niñas de 12 y 13 años. Poco después fue liberado en un cuestionado procedimiento policial.

Catorce extranjeros han sido arrestados en 2024 en Medellín por abusos sexuales contra menores, según la policía.

Cuna del abatido capo de la droga Pablo Escobar, la ciudad de 2,6 millones de habitantes sufre hoy el flagelo de mafias de explotación sexual.

Los casos tocan fibras sensibles en esta metrópoli con una larga historia ligada a la “cultura narco” según Paula Valencia, profesora de la Universidad de Medellín que investiga sobre trata.

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Dentro del temido Cartel de Medellín “era una práctica habitual la trata de niñas vírgenes (...), casi como un premio”, añade.

Una decena de organizaciones herederas de ese grupo controlan hoy el mercado de la prostitución.

“Bienvenido el turista, bienvenida su inversión, pero no nos interesan los dólares manchados de sangre”, advierte el secretario Manuel Villa.

*Con información de AFP.