Medellín: ¿destino predilecto para que los extranjeros encuentren esposa?

En los últimos años, ha tomado fuerza la tendencia de extranjeros que buscan esposas en Colombia, mayoritariamente hombres provenientes de Estados Unidos.

Con el auge de las redes sociales, esta práctica ha crecido de manera exponencial, incluso existen grupos, cuentas y usuarios que suelen dar consejos para conseguir mujeres o en su defecto esposas, en Colombia.

En la red social TikTok, se han popularizado los hashtags #Passportbros, #passportboys o #passportkings, cuya traducción en español sería: “hermanos de pasaporte, chicos de pasaporte o reyes de pasaporte”, términos utilizados para referirse a un movimiento de hombres que invitan a otros, para que saquen su pasaporte y así puedan ir a cualquier lugar del mundo en busca del “amor”.

Panorámica de Medellín. - Foto: Cortesía: Área Metropolitana del Valle de Aburrá.

En muchos de estos vídeos los usuarios explican cuáles son las características que debe tener una “mujer con valores tradicionales” y que para ellos puedan cumplir el papel de esposa. De esa manera consiguen a quien sería su pareja para toda la vida.

Las cualidades que estos hombres buscan en las colombianas son: “que sean prudentes, tradicionales, que se acoplen a ellos y que cocinen rico”. Con el pasar de los años, esta comunidad ha creado una lista de consejos y advertencias para quienes deseen buscar una esposa en países como Colombia, pero lo que ha llamado más la atención, es que las ciudades que se posicionan en la lista son Medellín y Cartagena.

El ‘movimiento’

‘The Passport Bros Movement’ ha crecido de tal manera que tienen una página web llamada: passportbros.store, allí quienes ingresan además de encontrar productor con esta marca, como suéteres o porta pasaportes, también hay una breve descripción de quiénes son parte del movimiento:

“Passport Bros se puede describir más como hombres estadounidenses que buscan encontrar una esposa en otro país y mudarse allí como expatriados o llevar a su esposa de regreso a los EE. UU.”, explica el sitio.

Passport bros movement - Foto: Captura de pantalla passportbros.store

Quienes se unen a este movimiento, antes de emprender sus viajes se unen a grupos en redes sociales como Reddit o Facebook, para obtener información sobre lo que necesitan para viajar, incluso en TikTok hay vídeos titulados “5 steps guide: How to get a big booty Latina”, lo que en español significa: “cómo conseguir una latina de gran trasero en cinco pasos”.

Los ‘pasos’

Según los creadores de contenido, hay cinco pasos claves para conseguir a una mujer latina como esposa.

El primero se trata de tener el pasaporte para poder visitar el país escogido, en este caso Colombia. Al llegar a una ciudad como Medellín, recomiendan ir a zonas como Provenza donde hay días exclusivos para realizar intercambios culturales o las clases de salsa, bachata o merengue.

“Así solo espera conseguir alguna chica bonita ‘latina”. Luego de encontrar al prospecto de esposa, creadores de contenido como @Digital_bromad, sugieren que la pareja viaje a Cartagena, porque, “aunque creas que es caro, no lo es, Colombia es un país muy barato”, aseguró.

Esta es solo una de las prácticas más conocidas actualmente, sin embargo, no es para nada nuevo, pues desde hace más de una década existen sitios web que agilizan estos procesos e incluso cobran por prestar el servicio de catálogos con mujeres que también buscan esposos.

¿Se puede confundir con turismo sexual?

Una de las mayores críticas que le hacen a este movimiento es que en el proceso puede atravesar la delgada línea con el turismo sexual y aunque los promotores de la comunidad aseguran que no es así, ciudades como Medellín presentan esta problemática a grandes rasgos, ya que existen las llamadas ‘gringo parties’, donde precisamente hay hombres extranjeros en busca de mujeres para su placer persona.

El turismo sexual está devorando al barrio El Poblado de Medellín y sus alrededores. Los edificios y bares más exclusivos han sido testigos de los abusos de extranjeros que ven a las paisas como un trofeo para poner en sus repisas. Cerca de 80 denuncias recientes dan cuenta del problema que enfrenta la ciudad.

Las vulneraciones de las que son víctimas las mujeres las camuflan en extravagantes fiestas donde hay licor, música y comida de lujo a cambio de tener cercanía con los hombres que asumen los gastos. - Foto: suministradas a semana api

Las redes de explotación sexual son cada vez más frecuentes y se promocionan sin freno en internet. Las vulneraciones de las que son víctimas las mujeres las camuflan en extravagantes fiestas donde hay licor, música y comida de lujo, a cambio de tener cercanía con los hombres que asumen los gastos.

Una de las organizaciones que está detrás de estos encuentros paga pauta en Instagram para llamar la atención de sus asistentes. En las publicaciones pregunta si quieren acudir a una celebración en la que podrán disfrutar de una buena gastronomía y bailar al ritmo de un DJ. Todo es gratis, sin más detalles.