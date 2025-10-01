¿Quién es el holandés, el poderoso delincuente que maneja las mafias del Parque Lleras?

En la tarde de este martes, 30 de septiembre, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, denunció que las mafias transnacionales se tomaron el Parque Lleras, ubicado en la comuna 14 - El Poblado, quizá una de las más apetecidas de esa ciudad.

“La dimensión de lo que pasa allí es superior a lo que todo el mundo se imaginaba y lo que se ha venido descubriendo”, dijo Fico.

Federico Gutierrez parque Lleras prostitución | Foto: Juan Carlos Sierra - Diego Zuluaga / Semana

Según el alcalde, “hay unas personas que más allá de generar empleo, que más allá de lo que esconden en sitios de diversión y esparcimiento, se articulan con mafias transnacionales, hacen transacciones de sumas millonarias dentro de establecimientos, cierre de negocios alrededor de la droga, trata de personas, armas y explotación sexual de niños, niñas y adolescentes”.

Se trata, denunció, de “hay mafias asiáticas, de los Balcanes, italianas, de países de Centroamérica y de México, esto fue escalando a otro nivel”.

Pero, ¿quién está detrás de esas mafias? El mismo alcalde lanzó al aire un nombre y pidió a la Policía, la Fiscalía y el Ejército dar resultados contundentes.

“Vamos detrás de ellos, ¿quién es el holandés?”, se preguntó.

Pues se trataría de uno de los extranjeros dedicados a articular grupos delincuenciales de la capital de Antioquia con el exterior.

“Les he pedido que de una vez por todas acabemos estas estructuras que se tomaron el Parque Lleras, mucho cuidado los que están yendo a actividades ilícitas, los que están viniendo de otras partes, porque estamos articulados con FBI, con el HSI de Estados Unidos, y así como logramos detención de personas por explotación sexual a niños, niñas y adolescentes y una condena a cadena perpetua, esa misma suerte la pueden correr otros”, manifestó Fico.

Esta no es la primera vez que Fico enfrenta a las mafias del Lleras, un lugar de rumba en pleno corazón de una de las comunas más apetecidas por locales y foráneos, El Poblado.

En marzo de 2024, el alcalde inició una guerra sin cuartel contra las bandas de proxenetas que han mantenido durante años esa zona plagada de trabajadoras sexuales, venta de narcóticos y ladrones que buscan a los extranjeros para lograr un jugoso botín.

Los operativos en 18 meses dejaron 256 personas capturadas por diferentes delitos, entre ellos hurto, tráfico de estupefacientes y delitos sexuales.

También, en la zona del Lleras y Provenza “se ha garantizado el restablecimiento de derechos de 869 niños, niñas y adolescentes, además de la aprehensión de 21 menores y el traslado de 61 a disposición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF)”, según cifras de la Alcaldía.