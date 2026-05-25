¿Busca trabajo en Medellín? Hay más de 35 mil vacantes disponibles esta semana

Medellín concentra una de las mayores dinámicas laborales del país, impulsada por su actividad económica y la alta demanda de talento en distintos niveles de experiencia. La ciudad se mantiene como un punto clave para quienes buscan nuevas oportunidades de empleo y opciones de crecimiento profesional.

Ofertas laborales en Medellín: estas son las vacantes destacadas hoy

Como parte del movimiento que mantiene el mercado laboral en la capital antioqueña, esta semana se encuentran disponibles más de 35.000 oportunidades de empleo para personas con distintos niveles de experiencia.

¿Cómo postularse?

Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a este enlace, cree un perfil profesional completo y luego aplique sin costo a las ofertas de trabajo que le interesen.

A continuación, le presentamos algunas de las oportunidades abiertas en Medellín.

Las personas interesadas en aplicar a las vacantes disponibles pueden conocer más información ingresando a la sección de Semana Empleos. Foto: Getty Images

Servicio al cliente y logística de eventos

Empresa: Corporación Parque Explora

Salario: A convenir

Como operador de servicio al cliente, su misión será asegurar que cada visitante viva momentos inolvidables.

Responsabilidades:

Atender a los visitantes en la taquilla, parqueadero y otros puntos de atención en el Parque Explora.

Gestionar transacciones de efectivo y otros medios de pago de manera precisa y eficiente.

Proporcionar apoyo logístico en diferentes eventos del parque para garantizar operaciones sin contratiempos.

Colaborar con otros miembros del equipo para mejorar la experiencia del visitante y resolver cualquier inquietud o problema que pueda surgir.

Requerimientos:

Experiencia previa como operador de servicio al cliente, agente de atención al cliente o técnico logístico presencial.

Habilidades comprobadas en manejo de efectivo, medios digitales de pago y atención al cliente.

Capacidad para trabajar en equipo y adaptarse a un entorno de trabajo dinámico.

Disponibilidad para trabajar en horarios flexibles, incluidos fines de semana y festivos.

¡Aplique acá!

Analista de comercio exterior

Empresa: Cueros Vélez

Salario: A convenir

Como analista de comercio exterior, tendrá la oportunidad de analizar y hacer seguimiento a los procesos de importación y exportación de la organización.

Responsabilidades:

Garantizar la correcta contabilización y cruce financiero de tributos aduaneros, gestionando el usuario UTS y el registro de declaraciones de importación.

Registrar, controlar y analizar los ingresos de divisas de clientes del exterior y la creación de cuentas para la ejecución de pagos.

Controlar la depuración oportuna de anticipos a proveedores internacionales registrados en el sistema.

Analizar tarifas del mercado y negociar fletes con agentes de carga y transportadores para proponer mejoras en el proceso.

Hacer seguimiento a operaciones de importación y exportación, elaborando soportes aduaneros y controlando el presupuesto de gastos.

Realizar y entregar informes requeridos por entes gubernamentales y análisis del área de comercio exterior.

Registrar y legalizar movimientos de cuentas de compensación ante entidades bancarias y el Banco de la República.

Registrar y analizar facturas de proveedores nacionales e internacionales, garantizando su correcta contabilización.

Reportar oportunamente el pago de cartera a las áreas financiera y comercial internacional.

Requerimientos:

Profesional en negocios internacionales, comercio exterior, logística o afines.

Experiencia demostrable en operaciones de comercio exterior, importaciones y exportaciones de 1 año a 3 años en el mismo rol.

Conocimiento sólido de la normatividad aduanera colombiana y cambiaria, manejo de tratados y acuerdos internacionales, términos de negociación, arancel de aduanas, régimen cambiario especiales.

Experiencia con plataformas de entidades gubernamentales

Capacidad para analizar mercados y tarifas de fletes internacionales.

Habilidad para el control de divisas y cruce financiero de tributos aduaneros.

¡Aplique acá!

Diseñador gráfico

Empresa: Medipiel

Salario: A convenir

Su misión será traducir conceptos de campaña en diseños claros y atractivos, impactando directamente el posicionamiento de marca y la experiencia visual de los clientes en canales ATL, BTL, digital y puntos de venta.

Responsabilidades:

Crear y diseñar emailing y piezas gráficas para campañas publicitarias nacionales.

Desarrollar conceptos visuales para campañas ATL, BTL y digitales.

Crear imágenes para mensajes de WhatsApp.

Realizar retoque digital y animación 2D para contenido gráfico.

Asegurar la coherencia de marca (branding) en todas las piezas diseñadas.

Colaborar con el equipo de mercadeo y branding en la conceptualización de campañas.

Adaptar diseños para diferentes canales: digital, impreso y puntos de venta.

Gestionar y organizar archivos de diseño y portafolio de campañas.

Requerimientos:

Profesional en diseño gráfico o publicidad.

Experiencia en diseño digital de piezas gráficas para campañas publicitarias.

Conocimiento y manejo avanzado de Adobe Illustrator, Adobe Photoshop y Adobe After Effects.

Experiencia en diseño de emailing y campañas digitales.

Capacidad para retocar imágenes y realizar animación 2D.

Conocimientos en branding y desarrollo de identidades visuales.

Experiencia en el diseño de campañas ATL, BTL y digitales.

Manejo de Microsoft Word, PowerPoint y Excel.

Habilidad para trabajar en equipo y cumplir con fechas de entrega.

Portafolio que demuestre experiencia en diseño gráfico y campañas.

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Customer success

Empresa: Magneto Global

Salario: A convenir

La misión del cargo es liderar la estrategia de fidelización de clientes propios.

Responsabilidades:

Llevar a nuestros clientes a encontrar, de manera oportuna, el talento de calidad que necesitan.

Ser aliados estratégicos de nuestros clientes en la consecución de sus objetivos, mediante la reducción del time to hire, el aumento del volumen de postulaciones, el fortalecimiento de su marca empleadora y la mejora en la experiencia del candidato.

Asegurar la usabilidad de los productos, identificando oportunidades de mejora, ampliando servicios o resolviendo situaciones que puedan comprometer la relación con el cliente.

Obtener retroalimentación de los clientes para colaborar con los equipos de producto en procesos de mejora continua, fomentando la implementación de nuevos proyectos que impacten positivamente en la retención.

Actuar como experto funcional, acompañando a los clientes para que obtengan el máximo valor de nuestras soluciones.

Presentar informes y dar seguimiento a los KPIs de cada cliente, diseñando estrategias enfocadas en su retención y fidelización.

Garantizar al cliente el cumplimiento de la propuesta de valor adquirida y de los niveles acordados en los servicios contratados.

Gestionar de manera eficiente cualquier contingencia relacionada con procesos, soporte, equipo o tecnología que pueda afectar el mantenimiento y la renovación de los clientes de la unidad.

Requerimientos:

Mínimo 2 años de experiencia en cargos de customer success, client success, key account manager o ejecutivo de cuentas en empresas HRtech, Saas, ATS o CRM.

Experiencia liderando o implementando proyectos de tecnología.

Experiencia o conocimientos para gestionar la medición de la satisfacción de los clientes.

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