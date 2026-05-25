Finanzas

El error financiero con los CDT que muchas personas cometen y que hace perder dinero

Comparar opciones y entender las condiciones del producto puede evitar errores frecuentes entre inversionistas.

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Redacción Semana
25 de mayo de 2026 a las 10:30 a. m.
Muchos ven en los CDT una alternativa de inversión segura, pero pequeños errores pueden reducir sus ganancias.
Muchos ven en los CDT una alternativa de inversión segura, pero pequeños errores pueden reducir sus ganancias. Foto: 123 Rf
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