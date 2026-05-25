Finanzas
El error financiero con los CDT que muchas personas cometen y que hace perder dinero
Comparar opciones y entender las condiciones del producto puede evitar errores frecuentes entre inversionistas.
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25 de mayo de 2026 a las 10:30 a. m.
Muchos ven en los CDT una alternativa de inversión segura, pero pequeños errores pueden reducir sus ganancias. Foto: 123 Rf
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