Trabajo remoto en Colombia: empresas abren nuevas vacantes

El trabajo remoto ha transformado la manera en que muchas personas se vinculan al mercado laboral, permitiendo desempeñar funciones desde casa y facilitando una mayor autonomía en la gestión diaria. Esta modalidad también ha impulsado nuevas oportunidades de empleo en distintas regiones del país, especialmente para quienes buscan opciones con mayor flexibilidad.

Sin embargo, trabajar desde casa también requiere compromiso y organización. Contar con una conexión estable a internet, manejar adecuadamente los tiempos de trabajo y mantener una comunicación constante son aspectos clave para desempeñarse en esta modalidad. En línea con esta tendencia, actualmente hay empresas en Colombia con vacantes remotas activas para distintos niveles de experiencia.

¿Cómo aplicar?

Si desea conocer todas las ofertas disponibles, ingrese a este enlace, cree un perfil profesional completo y postúlese sin costo al cargo que mejor se acerque a sus aspiraciones.

A continuación, le presentamos algunas oportunidades abiertas.

Desarrollar habilidades de comunicación digital y familiarizarse con herramientas como Teams y Slack es esencial, al igual que crear un espacio de trabajo productivo en casa con una buena conexión a Internet y mobiliario adecuado. Foto: Stock

Médico auditor remoto

Empresa: IQ Outsourcing

Salario: $ 6.093.000

Si cuenta con experiencia en auditoría médica y manejo de cuentas SOAT y accidentes personales, esta puede ser una gran oportunidad para usted.

Requerimientos:

Profesional en medicina con postgrado en auditoría en salud o médica, cirugía general, administración en salud o administración hospitalaria.

Mínimo 2 años de experiencia en auditoría de cuentas médicas, auditoría presencial, auditoría de facturación en salud y manejo de manuales tarifarios en salud (SOAT).

Experiencia específica en la evaluación de reclamaciones SOAT y Accidentes Personales.

¡Postúlese aquí!

‘Scrum master’ remoto

Empresa: Nases

Salario: $ 8.000.000 a $ 10.000.000

Se requiere un perfil de scrum master con experiencia en entornos ágiles de desarrollo de software para proyectos en la industria de pagos y fintech, bajo modalidad remota.

Responsabilidades:

Facilitar la correcta aplicación de Scrum y otros marcos ágiles en los equipos de desarrollo.

Eliminar impedimentos que bloqueen el progreso del equipo.

Coordinar la entrega de productos digitales de alta calidad.

Acompañar y mentorizar a los equipos de desarrollo en sus prácticas ágiles.

Fomentar la mejora continua dentro de los equipos y la organización.

Colaborar con product owners y stakeholders para asegurar la alineación de objetivos.

y para asegurar la alineación de objetivos. Promover un ambiente de trabajo colaborativo y de alta performance.

Asegurar la adopción y el cumplimiento de las metodologías ágiles.

Gestionar y optimizar el flujo de trabajo en herramientas como Jira.

Requerimientos:

Más de 3 años de experiencia en entornos ágiles.

Más de 2 años de experiencia como scrum master o agile coach.

o agile coach. Experiencia en gestión de productos digitales en el sector de pagos o fintech.

Dominio de marcos ágiles como Scrum y SAFe.

Experiencia con herramientas de gestión ágil como Jira, Trello o Azure DevOps.

Nivel de inglés B2 (avanzado).

Conocimientos de portugués (deseable).

Profesional en Ingeniería de Sistemas o carreras afines.

Capacidad para facilitar y eliminar impedimentos en equipos de desarrollo de software.

Habilidad para coordinar la entrega de productos digitales.

Experiencia trabajando en entornos remotos y equipos multidisciplinares.

¡Postúlese aquí!

Agente contact center

Empresa: Ilumno Servicios de Colombia

Salario: $ 1.750.000 a $ 1.800.000

Su labor será clave para ofrecer una experiencia sobresaliente, resolviendo dudas y gestionando solicitudes con agilidad y claridad.

Responsabilidades:

Atender llamadas entrantes y salientes gestionando consultas y solicitudes de los clientes.

Proporcionar información clara y precisa sobre productos, servicios y procedimientos.

Resolver incidencias y quejas de los clientes de manera eficiente y empática.

Registrar y documentar todas las interacciones con los clientes en las plataformas correspondientes.

Cumplir con los indicadores de calidad y productividad establecidos para el puesto.

Colaborar con el equipo para identificar oportunidades de mejora en el servicio al cliente.

Mantenerse actualizado sobre los productos, servicios y políticas de la empresa.

Requerimientos:

Experiencia mínima de 6 meses en contact center o áreas de servicio al cliente.

Manejo de herramientas ofimáticas, especialmente Microsoft Office y Google Workspace.

Conocimiento y experiencia en el uso de herramientas de contact center y plataformas de llamadas.

Excelentes habilidades de comunicación verbal y escrita con excelente ortografía.

Capacidad para trabajar de forma remota y autogestionarse.

Disponibilidad para trabajar en modalidad de teletrabajo.

Bachiller o técnico en curso/completo.

¡Postúlese aquí!

Asesora comercial medio tiempo – Modalidad virtual

Empresa empleadora: Mental Force Academy

Salario: $ 1.000.000

En Assessment Mind, plataforma especializada en software para la gestión clínica y administrativa de profesionales de la salud mental, están en búsqueda de una asesora comercial para unirse a su equipo.

Responsabilidades:

Contactar y asesorar a profesionales de la salud mental interesados en el uso de nuestra plataforma.

Realizar demostraciones virtuales del software y resaltar sus beneficios.

Gestionar el proceso de ventas desde el primer contacto hasta el cierre.

Brindar acompañamiento comercial y resolver dudas de los clientes.

Cumplir metas de ventas establecidas por la compañía.

Requerimientos:

Preferiblemente estudiante de últimos semestres de Psicología. (o experiencia sector software )

) Experiencia comprobable en ventas, preferiblemente en el sector tecnología o en la comercialización de software .

. Habilidades de comunicación, persuasión y negociación.

Capacidad para trabajar bajo metas y generar cierres efectivos.

Alta orientación al servicio, empatía y habilidades interpersonales.

¡Postúlese aquí!

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.