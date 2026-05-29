La crisis de orden público en el departamento del Guaviare ha dejado imágenes aterradoras tras el combate entre las disidencias de las Farc de Iván Mordisco y Calarcá.

Los enfrentamientos entre las disidencias de las Farc dejaron más de 40 muertos. Los cadáveres fueron recuperados por organismos humanitarios y autoridades judiciales.

SEMANA obtuvo imágenes sobre la recuperación de los cuerpos sin vida. En los videos se ve a un número importante de personas con trajes blancos, que serían integrantes de la Fiscalía, bajándolos de una lancha y subiéndolos a un camión para llevarlos a la morgue.

La grave situación de orden público llevó a que las Fuerzas Militares tomaran acciones adicionales, en medio del despliegue de tropa que se ha hecho para el Plan Democracia.

Sobre la situación en el Guaviare, el general Hugo López, comandante de las Fuerzas Militares, indicó que “en el Guaviare, junto a la Gobernación y la Alcaldía de San José del Guaviare, se desarrolló una reunión de seguridad extraordinaria en la que coordinamos las acciones necesarias para avanzar en labores humanitarias, tras las confrontaciones entre estructuras criminales en zona rural del departamento”.

Así mismo, indicó el alto mando militar: “Frente al proceso electoral, las @FuerzasMilCol mantienen presencia, control territorial y tropas desplegadas en los 47 puestos de votación del departamento, por lo que las condiciones de seguridad para la jornada electoral se mantienen”.

Alias Iván Mordisco y alias Calarcá, cabecillas de las disidencias. Foto: Archivo

Es de recordar que Mordisco y Calarcá fueron socios e incluidos dentro de la paz total del presidente Gustavo Petro. En medio de las conversaciones de paz, el Estado Mayor Central de las disidencias fue apartado de las negociaciones por sus acciones violentas; sin embargo, la facción de Calarcá continuó en el proyecto y, desde ese momento, se convirtieron en enemigos y entraron en guerra en territorios como el Guaviare.