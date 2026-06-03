Video | Así fue la campaña de mentiras sobre Abelardo de la Espriella: “A los abuelos les decimos eso y caen”

En la noche de este miércoles, 3 de junio, se difundió una pieza audiovisual a través de diversas plataformas digitales. La grabación expone una presunta estrategia de desprestigio dirigida contra la campaña del candidato presidencial del movimiento Defensores de la Patria, Abelardo de la Espriella.

El movimiento político de Abelardo de la Espriella solicitó a la Procuraduría determinar si Petro “se convirtió en el comando de campaña de Cepeda”

El material audiovisual registra un encuentro privado desarrollado en las instalaciones de un salón comunal. En el sitio se observa a un grupo de personas, supuestamente, coordinando la difusión de afirmaciones sin sustento técnico sobre las propuestas económicas del aspirante a la Casa de Nariño.

José Manuel Restrepo invitó a debatir a Aída Quilcué en un ‘terreno neutral’: “la democracia se nutre en la discusión”

Durante el desarrollo de la reunión, uno de los asistentes intervino de forma directa para proponer una línea de discurso específica. El ciudadano participante de la reunión manifestó: “Se debe inyectar la idea en la gente y en los abuelos de que si sube a la presidencia Abelardo de la Espriella, ahora solo les van a pagar 80.000 pesos”.

Estrategias dirigidas a la población de la tercera edad

En la secuencia del video no se especifica si la reducción económica planteada afectaría al salario mínimo, a las pensiones de jubilación o a los subsidios asistenciales que otorga el Estado. Debido a esto, la afirmación carece de un marco de referencia normativo dentro del debate programático.

Inmediatamente después de la primera intervención, otro de los presentes respaldó la propuesta y enfatizó la efectividad de dirigir este mensaje hacia la población de la tercera edad.

El segundo participante de la mesa argumentó la necesidad de generar incertidumbre entre los electores de dicho segmento demográfico.

El ciudadano que apoyó la iniciativa indicó en la grabación: “Sí, hay que inquietarle esto al abuelo. Decirle: ‘Bueno, nosotros no tenemos nada con usted, pero vea’ (lo que puede llegar a pasar si sube De la Espriella). Porque a los abuelos les decimos eso y caen”. Tras estas declaraciones, el organizador dio por terminado el encuentro.

Impacto en el panorama electoral de segunda vuelta

La difusión del registro audiovisual ha generado diversas reacciones, especialmente por la proximidad de la jornada electoral definitiva. Los comicios para la Presidencia de la República se encuentran a menos de 20 días de su ejecución, en un escenario donde los comités políticos buscan indecisos.

El próximo domingo 21 de junio, la ciudadanía asistirá a las urnas para elegir al mandatario número 43 de la República. Los electores deberán decidir el rumbo del país entre las opciones que representan Abelardo de la Espriella y el aspirante del Pacto Histórico, Iván Cepeda.