José Manuel Restrepo invitó a debatir a Aída Quilcué en un ‘terreno neutral’: “la democracia se nutre en la discusión”

El candidato vicepresidencial por el movimiento Defensores de la Patria, José Manuel Restrepo, fijó su postura frente a la reciente declaración de la senadora Aida Quilcué, fórmula vicepresidencial de Iván Cepeda por el Pacto Histórico, al aceptar un ‘strem’ con el influencer Westcol.

Horas antes, la fórmula vicepresidencial de Iván Cepeda publicó un mensaje en sus canales oficiales invitando al creador de contenido digital Westcol a visitar y conocer de cerca las dinámicas de la comunidad indígena Nasa, pueblo originario del cual ella es integrante activa.

Esta propuesta surge tras la transmisión digital que el candidato De la Espriella realizó junto al mismo creador de contenido un día antes de la primera vuelta electoral, espacio donde expuso sus planes en materia de seguridad, economía, desarrollo social y relaciones exteriores.

Juventud y ciudadanía Colombiana:



He recibido sus mensajes y he tomado el tiempo necesario para hacer las consultas correspondientes con los sabedores espirituales de mi comunidad. Al tratarse de un territorio sagrado, esta no es una decisión que me corresponda únicamente a mí;… — Aida Quilcué (@aida_quilcue) June 3, 2026

La propuesta de un debate en plataformas digitales

Restrepo se dirigió a la congresista a través de su cuenta oficial en la red social X para plantear un escenario de discusión de propuestas de cara a la segunda vuelta de los comicios presidenciales.

Senadora @aida_quilcue bueno que haya aceptado la entrevista. Me gustaría saber para cuando acepta el debate conmigo con @WestCOL



Recuerde que la democracia se nutre en la discusión de las visiones de país y de las propuestas y eso es lo que pide hoy colombia 🇨🇴 https://t.co/Qe0LNsTpGP — José Manuel Restrepo Abondano (@jrestrp) June 4, 2026

El candidato vicepresidencial expresó: “Senadora Aida Quilcué, bueno que haya aceptado la entrevista. Me gustaría saber para cuándo acepta el debate conmigo con Westcol. Recuerde que la democracia se nutre en la discusión de las visiones de país y de las propuestas, y eso es lo que pide hoy Colombia”.

La declaración del economista abre la posibilidad de un encuentro programático dirigido por un creador de contenido digital, un formato diferente a los tradicionales que han marcado el actual proceso de elección del jefe de Estado.

Cambios de postura en los encuentros programáticos

La iniciativa de un debate adquiere relevancia dado que la campaña del Pacto Histórico se había abstenido de asistir a los encuentros de discusión organizados por los medios de comunicación antes del pasado domingo 31 de mayo.

Sin embargo, tras consolidarse los resultados oficiales que ubicaron a Abelardo de la Espriella como el aspirante más votado en la primera jornada de votaciones, el candidato Iván Cepeda manifestó públicamente su disposición de debatir bajo ciertos parámetros técnicos y logísticos.

El candidato Abelardo de la Espriella ganó la primera vuelta con el 43,74 % de los votos, consolidando un total de 10.361.413 sufragios. Foto: Anadolu via Getty Images

El primer acercamiento formal entre las campañas se dio cuando De la Espriella sugirió utilizar las instalaciones de la revista SEMANA para la transmisión del evento, alternativa que recibió una respuesta negativa por parte del equipo del Pacto Histórico.

La opción de un debate vicepresidencial en un espacio que resulte ‘neutral’ para ambas agrupaciones políticas se mantiene en discusión, a menos de 20 días de la jornada electoral definitiva programada para el domingo 21 de junio de 2026.