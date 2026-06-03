Abelardo de la Espriella, con el 82 % de posibilidades de ganar la Presidencia, según Polymarket; Ivan Cepeda, con el 19 %

La plataforma de predicciones Polymarket mantiene a Abelardo de la Espriella en el primer lugar frente a la pregunta sobre quién podría ser el próximo presidente de Colombia.

Las cifras continúan favoreciendo ampliamente al candidato. Este 3 de junio, las probabilidades registradas son las siguientes:

Abelardo de la Espriella: 82 %

Iván Cepeda: 19 %

AtlasIntel mide así, este 3 de junio, el escenario de quién podría ser el próximo presidente de Colombia. Foto: Captura de AtlasIntel

Las gráficas de la plataforma muestran cómo, con el paso del tiempo, la tendencia del candidato de derecha ha ido en ascenso, mientras que la del candidato del Pacto Histórico ha registrado una tendencia a la baja.

En las encuestas, De la Espriella también mantiene una ventaja sobre Cepeda.

Según la más reciente medición de AtlasIntel para SEMANA, De la Espriella registra el 50,3 % de la intención de voto de cara a la segunda vuelta, lo que representa una ventaja de 7,7 puntos porcentuales sobre Iván Cepeda, quien obtiene el 42,6 %. El voto en blanco alcanza el 3,7 %, el voto nulo/no votaré se ubica en el 0,5 % y la opción “no sabe” registra el 2,9 %.

Abelardo de la Espriella tiene 61% de probabilidad de ser el presidente de Colombia, según Polymarket. Iván Cepeda solo el 36% y Paloma Valencia se desploma al 5,4%

El estudio de AtlasIntel también realiza un ejercicio sobre el comportamiento que tendrían los votantes de Paloma Valencia, Sergio Fajardo y otros candidatos en la segunda vuelta del próximo 21 de junio.

Según la medición, el 76,4 % de los votantes de Valencia apoyaría a De la Espriella, el 4,4 % respaldaría a Cepeda y el 12,9 % votaría en blanco.

En el caso de Sergio Fajardo, el 18,9 % de sus votantes se inclinaría por De la Espriella, mientras que el 24,2 % apoyaría a Cepeda. En este segmento, además, se destaca que el 43,6 % votaría en blanco.

Entre quienes respaldaron a otros candidatos en la primera vuelta, el 53,2 % estaría dispuesto a votar por De la Espriella y el 32,8 % por Cepeda.