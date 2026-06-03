El movimiento político de Abelardo de la Espriella solicitó a la Procuraduría determinar si Petro “se convirtió en el comando de campaña de Cepeda”

Defensores de la Patria, el movimiento político liderado por el candidato presidencial Abelardo de la Espriella, solicitó formalmente, a través de un comunicado de prensa, a la Procuraduría que determine si el gobierno del presidente Gustavo Petro se convirtió “en el comando de campaña de Iván Cepeda”.

La organización del Tigre cuestionó si ministros y altos funcionarios del Estado están actuando dentro de sus funciones constitucionales o como integrantes de la campaña presidencial de Cepeda.

“El propio presidente identificó públicamente a uno de los candidatos en contienda, convocó una alianza para derrotarlo, afirmó que se requieren tres millones de votos adicionales y anunció que personalmente se pondrá al frente de ese propósito”, se lee en el comunicado.

Y añadió: “A esto se suman pronunciamientos de varios ministros, las controversias sobre el uso de RTVC y las alertas relacionadas con la utilización de capacidades institucionales del Estado con potencial incidencia electoral”.

Además, Defensores de la Patria solicitó vigilancia especial de misiones internacionales de observación electoral.

La colectividad sostuvo que los recursos públicos y las capacidades del Estado pertenecen a todos los colombianos y no pueden utilizarse en favor de una candidatura presidencial.

“El Estado no puede convertirse en maquinaria electoral. Los ministros no pueden actuar como activistas de una candidatura. Los recursos públicos, los medios institucionales y las capacidades del Gobierno pertenecen a los colombianos, no a una campaña presidencial”.

Insistieron en que la segunda vuelta debe desarrollarse con reglas claras, equilibrio institucional y garantías “reales” para ambas candidaturas.