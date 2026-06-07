Abelardo de la Espriella reitera que no va a aceptar apoyo de los “politiqueros de siempre”

El candidato presidencial Abelardo de la Espriella respondió este domingo al apoyo anunciado por el partido Colombia Renaciente, que aseguró que respaldará al aspirante de cara a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, que se desarrollará el próximo 21 de junio.

Abelardo de la Espriella domina las búsquedas en Google a 14 días de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales

“Escuchamos a nuestra militancia y a los líderes que se la juegan en el territorio, y tras ese diálogo, la Junta Directiva de Colombia Renaciente ha definido el rumbo: respaldamos la candidatura de Abelardo de la Espriella para esta segunda vuelta presidencial”, anunció el partido este domingo.

Desde la dirigencia de la colectividad, partido de base afrodescendiente dirigido por Jhon Arley Murillo, excongresista y exdirector del ICBF, aseguraron que el respaldo “no es un cheque en blanco”.

Manifestaron que es “la exigencia de un compromiso permanente con las causas que defendemos: el futuro de la niñez, el Pacífico, las comunidades afro, el emprendimiento, la seguridad y la movilidad segura. Nos movemos por causas, y este 21 de junio saldremos a demostrarlo en las urnas”.

La publicación fue hecha por el partido Renaciente de Jhon Arley Murillo, pero minutos después fue eliminada. Foto: X: @SoyRenaciente

La reacción de De la Espriella no se hizo esperar, y en su cuenta de la red social X escribió un mensaje, reiterando que su unión está con el pueblo colombiano y no con “los politiqueros de siempre”.

“Los politiqueros de siempre no han querido entender que ningún “apoyo” suyo voy a aceptar. Mi unión con el Pueblo y mi independencia no va a quedar manchada por cuenta de estos traficantes de avales", señaló.

Así mismo, le envió un mensaje al director del partido Colombia Renanciente, John Arley Murillo. “¿Está haciendo algún mandado para enlodar mi campaña con su “adhesión”?", se cuestionó el candidato.

“Bienvenidos los ciudadanos, NADA con los politiqueros de siempre”, escribió finalmente el aspirante a la Casa de Nariño.