73 años combatiendo el crimen. Los más de 15 mil integrantes de la Dijín celebraron un nuevo aniversario

La Dirección de Investigación Criminal, Dijín, celebra un nuevo aniversario dedicado a la lucha contra el crimen nacional y extranjero.

La Dijín tiene diversas especialidades para combatir el crimen organizado. Foto: Dijín - API

Esta unidad de la Policía cumple 73 años de creación, logrando importantes resultados contra el crimen organizado de alto impacto.

Dentro de los logros de la Dijín se cuentan además de la neutralización de estructuras ilegales y sus cabecillas, así como la implementación de tecnología para destacar en sus investigaciones.

“La institución transitó con éxito de la era analógica a una consolidada digitalización forense que dio vida al Centro Cibernético Policial. Hoy, respaldada por la ciencia con más 20 laboratorios de criminalística y el trabajo articulado con 196 países aliados, la Dijín se proyecta como un referente internacional”, señalaron desde la Policía.