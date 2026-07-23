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73 años combatiendo el crimen. Los más de 15 mil integrantes de la Dijín celebraron un nuevo aniversario

Esta división de la Policía es la encargada de combatir desde la investigación el crimen nacional y extranjero.

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Redacción Semana
23 de julio de 2026 a las 3:24 p. m.
Sede de la Dijín de la Policía en Bogotá.
Sede de la Dijín de la Policía en Bogotá. Foto: Policía

La Dirección de Investigación Criminal, Dijín, celebra un nuevo aniversario dedicado a la lucha contra el crimen nacional y extranjero.

La plataforma digital de la Dijín busca reforzar la transparencia y seguridad en las revisiones técnicas de vehículos mediante un sistema de validación en línea.
La Dijín tiene diversas especialidades para combatir el crimen organizado. Foto: Dijín - API

Esta unidad de la Policía cumple 73 años de creación, logrando importantes resultados contra el crimen organizado de alto impacto.

Dentro de los logros de la Dijín se cuentan además de la neutralización de estructuras ilegales y sus cabecillas, así como la implementación de tecnología para destacar en sus investigaciones.

“La institución transitó con éxito de la era analógica a una consolidada digitalización forense que dio vida al Centro Cibernético Policial. Hoy, respaldada por la ciencia con más 20 laboratorios de criminalística y el trabajo articulado con 196 países aliados, la Dijín se proyecta como un referente internacional”, señalaron desde la Policía.