La Policía reveló que una red de crimen en la web logró desfalcar a una empresa de telecomunicaciones en $6500 millones de pesos.

De acuerdo con la investigación de la Policía, los capturados habrían logrado en Bogotá y Soacha ofrecer servicios de ilegales de internet y TV suplantando a administradores tecnológicos.

Operativo de la Policía contra piratas cibernéticos. Foto: Policía

“Tras un año de exhaustivas investigaciones la Policía Nacional de Colombia a través del Centro Cibernético Policial de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol, (Dijín), en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, la Agencia de investigaciones de Seguridad Nacional Estadounidense (HSI), entre otros, logró la desarticulación de una peligrosa organización cibercriminal dedicada al fraude informático, la suplantación de identidades y la comercialización ilegal de servicios de telecomunicaciones”, dijo la Policía.

Añadió la autoridad que: “la operación interinstitucional se materializó a través de cuatro diligencias de allanamiento y registro en las localidades de Usaquén y Fontibón (Bogotá) y en el municipio de Soacha (Cundinamarca), dejando como resultado la captura de cuatro personas que vulneraban las infraestructuras tecnológicas de reconocidas empresas del sector”.

Policías de la Dijín lee derechos a uno de los capturados. Foto: Policía

Así mismo indicó la Dijín que: “de acuerdo con la investigación, los presuntos ciberdelincuentes se desempeñaban como asesores comerciales (impulsadores) de las marcas afectadas; al no contar con privilegios de administrador en los sistemas de información, obtenían de manera ilícita los datos personales de analistas de perfilamiento comercial para suplantarlos”.

Operativo de la Policía contra el crimen virtual. Foto: Policía

El siguiente paso de la red criminal, era- según la Policía que- “a través de la alteración de correos electrónicos y números telefónicos, los implicados lograron modificar 23 usuarios y vulnerar los sistemas de seguridad empresariales, esto les permitió generar productos, eliminar registros de carteras castigadas y alterar tarifas para ofrecer servicios fraudulentos de internet, streaming, televisión y telefonía con descuentos de hasta el 50% de su valor real”.

Los capturados quedaron a disposición de las autoridades competentes.