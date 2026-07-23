Festival de Verano 2026 ya tiene fecha: más de 60 eventos gratuitos llegarán a Bogotá durante un mes

El Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) presentó oficialmente la programación de la versión número 29, que se realizará del 31 de julio al 31 de agosto con más de 60 eventos gratuitos de deporte, recreación, actividad física, cultura y entretenimiento en diferentes escenarios de la ciudad.

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Este año, México será el país invitado de honor, por lo que la programación también incluirá actividades inspiradas en su cultura, música, gastronomía y juegos tradicionales, que harán parte de varias experiencias dirigidas a niños, jóvenes y adultos.

Desde el IDRD señalaron que el objetivo del festival es convertir nuevamente a Bogotá en un gran escenario de encuentro para las familias, con actividades distribuidas en parques, escenarios deportivos y espacios públicos de diferentes localidades.

Algunos de los eventos más esperados

Entre las actividades que harán parte de la programación se encuentran:

Parada del Circuito Sudamericano de Voleibol de Playa ( 31 de julio al 9 de agosto): Bogotá recibirá a 32 equipos de la categoría mayores en las canchas del Parque Recreodeportivo El Salitre.

31 de julio al 9 de agosto): Bogotá recibirá a 32 equipos de la categoría mayores en las canchas del Parque Recreodeportivo El Salitre. Conciertazo de Verano (1 de agosto): el Parque Simón Bolívar será escenario de un concierto gratuito con Calibre 50, Luister La Voz, Proyecto A, Jhon Onofre y artistas sorpresa.

(1 de agosto): el Parque Simón Bolívar será escenario de un concierto gratuito con Calibre 50, Luister La Voz, Proyecto A, Jhon Onofre y artistas sorpresa. Sube Monserrate (1 de agosto): uno de los retos deportivos más tradicionales del Festival, con un recorrido de 2,4 kilómetros y 1.605 escalones hasta la cima del cerro. BOLETÍN

(1 de agosto): uno de los retos deportivos más tradicionales del Festival, con un recorrido de 2,4 kilómetros y 1.605 escalones hasta la cima del cerro. BOLETÍN Bogotá Góspel y Festival de Porrismo (2 de agosto): la ciudad recibirá un encuentro musical de góspel y una competencia que reunirá a más de 120 equipos de porrismo.

(2 de agosto): la ciudad recibirá un encuentro musical de góspel y una competencia que reunirá a más de 120 equipos de porrismo. Copa Internacional de Taekwondo (5 al 9 de agosto): El Palacio de los Deportes albergará una de las competencias deportivas internacionales más importantes del Festival.

(5 al 9 de agosto): El Palacio de los Deportes albergará una de las competencias deportivas internacionales más importantes del Festival. Récord en Patines: Tren Humano (16 de agosto): más de 1.000 patinadores intentarán establecer una marca histórica sobre la ciclovía de la avenida calle 26.

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Además de estos eventos, la agenda incluirá competencias internacionales de tenis, sóftbol, rugby subacuático, escalada deportiva y fútbol americano, así como festivales de cometas, gastronomía, actividades para niños, espacios para animales de compañía y múltiples experiencias recreativas distribuidas durante todo agosto.

La programación completa estará disponible en los canales oficiales del IDRD, donde los asistentes podrán consultar horarios, escenarios, requisitos de inscripción para algunas actividades y cualquier actualización relacionada con el festival.