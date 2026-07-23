Compra de helicópteros, aviones y sistema antidrones: el billonario presupuesto de minDefensa que vigila la Procuraduría

13 billones de pesos de presupuesto que están en poder del Ministerio de Defensa para los planes de inversión que tiene la Armada Nacional, la Fuerza Aeroespacial, el Ejército y la Policía en un plazo de hasta 8 años, terminó en la mira de la Procuraduría General durante una visita a esa cartera, ubicada en el occidente de Bogotá.

El procurador Marcio Melgosa, delegado para la Vigilancia de la Función Pública, fue el encargado de liderar el encuentro que fue atendido por la ministra de Defensa (e), Angélica Verbel López, mandos militares y de la Policía, quienes explicaron en detalle las inquietudes que sobre los proyectos de contratación.

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La visita del ente de control a las directivas del Ministerio de Defensa tuvo como objetivo hacer seguimiento a los proyectos de contratación para fortalecer las Fuerzas Militares y de Policía, con el billonario presupuesto que fue aprobado a través del CONPES (Consejo Nacional de Política Económica y Social) que se expidió el 27 de marzo.

Por esa razón la Procuraduría solicitó a los representantes del sector defensa en Colombia que entreguen información relacionada con la gestión contractual de la entidad, respecto a los procesos estratégicos y de contratación proyectados para el desarrollo de operación y funcionamiento de las capacidades de la fuerza pública.

En la reunión se detallaron aspectos sobre el manejo que el Ministerio le dará a los 13 billones de pesos, puntualmente a lo destinado a la Armada, la FAC, el Ejército y la Policía, en planes de inversión que ejecutan en un plazo de 4 y 8 años, para proyectos como la compra de helicópteros, aviones y un sistema antidrones.

Así mismo, la Procuraduría estudiará los planes que se han venido contemplando para adquirir equipos para inteligencia y tecnología para seguridad del país.

Desde la Delegada Primera para la Vigilancia de la Función Pública advirtieron: “Hará parte de las mesas técnicas para realizar un seguimiento riguroso y exhaustivo a los procesos de licitación pública, contratación directa y convenios interadministrativos que surjan con el objetivo de proteger la correcta ejecución de los recursos públicos”.

La vigilancia sobre ese presupuesto se conoció meses después de que el Gobierno Petro anunció un incremento en el presupuesto de inversión en instituciones como las Fuerzas Militares, para fortalecer la seguridad y enfrentar las amenazas criminales que se han venido expandiendo en el país.