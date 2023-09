Congresista Jennifer Pedraza hace grave denuncia: “el Gobierno aprobó la ponencia de la reforma a la salud a punta de mermelada”

Más reacciones a la aprobación de la ponencia

“El mensaje que le han dado al país es que su palabra no vale nada”

“A mí me cuesta creer que un gobierno que se dice que ‘cambio’ proceda de una manera tan poco transparente, tan deshonesta, tan conveniente. El mensaje que le han dado al país es que su palabra no vale nada. Me siento profundamente decepcionada porque yo apoyé al presidente y a este gobierno con la ilusión real de no ver mas este tipo de jugaditas. No ha sido así”, concluyó.