La U y el liberalismo están apoyando la reforma a la salud del Gobierno Petro. En redes se oponen, pero en el Congreso la respaldan

“Esto me deja estupefacta, si usted sabía que no se iba a crear la subcomisión debió haberlo dicho. Es doloroso porque esto parece una plaza de mercado, pero se trata de actuar con altura y que la mesa directiva no tenga valor. No puede ser que nos digan que hundan la proposición de archivo para crear la subcomisión, nos asaltaron en nuestra buena fe”, dijo Juvinao.