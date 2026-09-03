Abelardo De La Espriella confirmó golpe al narcotráfico: se evitó la distribución de 1,8 millones de dosis de cocaína

El presidente Abelardo De La Espriella anunció que la Policía Nacional, junto con Estados Unidos y los Guardacostas de Santa Marta, confiscó 736 kilogramos de cocaína en alta mar. Esta droga estaba siendo transportada en una lancha rápida con destino a la República Dominicana.

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De acuerdo con las investigaciones, el cargamento pertenecía a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada: “Con este resultado golpeamos sus finanzas criminales en más de $4.038 millones y evitamos la distribución de más de 1,8 millones de dosis”, dijo el mandatario.

¡Otro golpe contundente al narcotráfico!



Nuestra Policía Nacional en coordinación con la DEA y Guardacostas de Santa Marta, incautó en alta mar 736 kilogramos de cocaína que eran transportados en una lancha rápida tipo go-fast, procedente de la zona costera de la Alta Guajira y… pic.twitter.com/Elwq71dImR — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) September 3, 2026

El jefe de Estado agregó que el narcotráfico es el combustible de la violencia y el terrorismo que tanto daño le hace a Colombia: “Vamos a perseguirlo por tierra, mar y aire, golpeando sus cargamentos, sus rutas y, sobre todo, sus finanzas”.