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Abelardo De La Espriella confirmó golpe al narcotráfico: se evitó la distribución de 1,8 millones de dosis de cocaína

El primer mandatario entregó detalles de la operación que realizaron las autoridades colombianas en coordinación con Estados Unidos.

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Redacción Semana
3 de septiembre de 2026 a las 7:20 a. m.
Abelardo De La Espriella e incautación de droga.
Abelardo De La Espriella e incautación de droga. Foto: Presidencia/fragmentos de video publicado en X por Abelardo De La Espriella.

El presidente Abelardo De La Espriella anunció que la Policía Nacional, junto con Estados Unidos y los Guardacostas de Santa Marta, confiscó 736 kilogramos de cocaína en alta mar. Esta droga estaba siendo transportada en una lancha rápida con destino a la República Dominicana.

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De acuerdo con las investigaciones, el cargamento pertenecía a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada: “Con este resultado golpeamos sus finanzas criminales en más de $4.038 millones y evitamos la distribución de más de 1,8 millones de dosis”, dijo el mandatario.

El jefe de Estado agregó que el narcotráfico es el combustible de la violencia y el terrorismo que tanto daño le hace a Colombia: “Vamos a perseguirlo por tierra, mar y aire, golpeando sus cargamentos, sus rutas y, sobre todo, sus finanzas”.