Escándalo militar: comandante del Batallón Colombia en el Sinaí fue regresado por presunto acoso sexual a oficial de EE. UU.

Un nuevo escándalo sacude al Ejército por cuenta del comandante del Batallón Colombia del Sinaí. Se trata del coronel Hernán Lasso Salcedo.

Los altos mandos militares ordenaron el regreso inmediato del coronel, quien al parecer habría acosado sexualmente a una oficial estadounidense.

“Acá deberá responder por múltiples investigaciones”, dijeron fuentes militares a SEMANA.

Así mismo, señalaron que el oficial llevaba poco tiempo de comisión en el Sinaí. El relevo que se había hecho este año por parte del Ejército en el Sinaí estaba integrado por 12 oficiales, 23 suboficiales y 102 soldados profesionales.

“Durante la ceremonia también fue entregado el banderín al teniente coronel Hernando Agustín Lasso Salcedo, designado como comandante de esta misión, que durante los últimos 44 años ha exaltado el desempeño, la disciplina y la mística militar de los hombres y mujeres del Ejército Nacional”, informó el Ejército, el pasado 2 de junio.