En Cali realizarán jornada de orientación en servicios financieros, seguros y arriendos a afectados por el terremoto

Este jueves, 3 de septiembre, la Alcaldía de Cali realizará una jornada gratuita de asesoría para que los ciudadanos, entre ellos los afectados por el terremoto del 10 de agosto, sepan cómo actuar frente situaciones que puedan afectar sus derechos como usuarios de entidades financieras, consumidores de bienes y servicios o arrendatarios.

La atención se brindará en la Casa de Justicia Centro, ubicada en la avenida 2 norte # 8N-71, desde las 9:00 a. m. hasta las 12:00 del mediodía y desde las 2:00 p. m. a 5:00 p. m.

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El servicio estará a cargo de funcionarios de la Superintendencia Financiera de Colombia, la Casa del Consumidor de la Superintendencia de Industria y Comercio, y de las Oficinas de Protección al Consumidor y de Control a Contratos de Arrendamiento de la Alcaldía de Cali.

“Estos servicios se vienen prestando de manera presencial en carpas instaladas en seis puntos en el sur de Cali, donde se registraron las mayores afectaciones. También se dispuso un nuevo punto como es la Casa de Justicia Centro, para poder atender en condiciones más cómodas a todos los usuarios”, indicó Javier Garcés, secretario de Seguridad y Justicia Distrital.

Estos son algunos temas sobre los que se brindará asesoría