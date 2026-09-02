Congresista del Centro Democrático logró evitar distribución de impuesto por cigarrillos y tabaco que le corresponde a Bogotá

Este miércoles, 2 de septiembre, la congresista Nelly Patricia Mosquera anunció un nuevo logro en el Legislativo, luego de que se mantuviera la distribución vigente que aplica para el recaudo del impuesto al consumo de cigarrillos, tabaco y otros productos de nicotina en 70% para Bogotá y 30% para Cundinamarca, tras la aprobación de la proposición modificatoria del artículo 7 del Proyecto de Ley que actualiza el régimen de este impuesto.

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Con la decisión, la congresista evitó una pérdida aproximada de 90.000 millones de pesos para la ciudad, al impedir que los ingresos tributarios percibidos por este impuesto pasaran a distribuirse en partes iguales entre ambas entidades territoriales. De esta manera, protegió los recursos que Bogotá estima captar por este concepto y que están destinados a inversiones en aseguramiento en salud.

“Bogotá contempla un ingreso tributario cercano a $319 mil millones por concepto de impuesto por consumo de cigarrillos y tabaco. El esquema 50% 50% que planeaba inicialmente la iniciativa legislativa, habría representado según los cálculos, un recaudo aproximado a los $230 mil millones, lo que implicaría una grave reducción en lo que le corresponde al Distrito con recaudo de este gravamen”, detalló.

Bogotá mantendrá el 70 % del recaudo del impuesto al consumo de cigarrillos y tabaco, luego de la aprobación de una proposición modificatoria impulsada por la congresista Nelly Patricia Mosquera. Foto: Getty Images

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Tras la proposición, el proyecto conservará la participación establecida en la legislación vigente, lo que garantiza el recaudo de impuestos para los bogotanos y protege las finanzas públicas de la ciudad.

“Salvaguardamos los recursos de Bogotá. No podíamos permitir que la ciudad afronte un déficit en sus finanzas de tal magnitud, menos aún cuando cursa el estudio de una reforma tributaria que afecta a los bogotanos”, comentó la representante Nelly Patricia Mosquera.

Además, aseguró que defenderá el presupuesto y que espera que el Senado mantenga la medida hasta que culmine su trámite en el Congreso y se convierta en Ley de la República.