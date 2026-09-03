Abelardo De La Espriella anuncia nuevas medidas en la cárcel Palogordo

El presidente Abelardo De La Espriella anunció en sus redes sociales nuevas medidas para la cárcel Palogordo, en el municipio de Girón, Santander.
Por medio del Ministerio de Justicia y la Uspec, se entregaron equipos de última tecnología para que operen en el pabellón de alta seguridad.
“Cámaras corporales y de inspección, detectores de metales, drones, chalecos balísticos y otros elementos especializados para reforzar la vigilancia, las requisas y el control”, comentó De La Espriella.
Su promesa es que cerrará todos los espacios a quienes pretendan seguir delinquiendo desde las celdas: “En las cárceles de Colombia manda el Estado y se cumple la ley”.
Las cárceles no pueden ser centros de operación de las estructuras criminales. La autoridad del Estado también se ejerce detrás de los muros.— Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) September 3, 2026
A través del Ministerio de Justicia y la USPEC, entregamos nuevos equipos para el pabellón de alta seguridad de la cárcel de Palogordo,… pic.twitter.com/WLZG2ypSWe