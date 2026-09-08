El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, mostró su respaldo a la petición que hizo el presidente Abelardo De La Espriella al secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, para que se reabra un consulado de ese país en Barranquilla.

Presidente Abelardo De La Espriella entregó las primeras conclusiones tras la reunión con Marco Rubio: estos son los detalles

“Señor presidente, usted lo ha dicho todo. Cuente con Barranquilla y con nosotros para sacar adelante esta petición. Estamos listos para apoyar en todo lo que sea necesario”, afirmó Char.

Según dijo De La Espriella en la declaración conjunta con Rubio, se trata de un tema que le toca el corazón.

“Se lo dije al secretario, usted sabe que aquí hace años tuvimos un consulado; me dijo que no tenía ni idea, pues le pido de corazón, como hijo de esta región, que nos abra un consulado de Estados Unidos en Barranquilla, la capital alterna”, aseguró el mandatario.

De La Espriella dijo que, si eso es aprobado, el Gobierno colombiano pondría los recursos para hacer la sede.

“Necesitamos que se estudie esa posibilidad, querido secretario, porque es un anhelo de muchos años. Primero hubo un consulado en Barranquilla y después en Bogotá, y después nos quitaron el de Barranquilla, así que las cosas tienen que volver al orden primigenio y esperamos pronto tener aquí en Curramba la Bella, en Barranquilla, el consulado americano”, agregó el presidente colombiano.

El gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa, también apoyó esa solicitud. “Hoy la historia de Colombia y Estados Unidos se escribe desde la capital del Atlántico”, señaló.

“Estamos convencidos de que el Atlántico tiene todo para fortalecer esta alianza estratégica y seguiremos trabajando para convertir las fortalezas de nuestro territorio —su ubicación estratégica, conectividad, talento humano, energía y vocación empresarial— en oportunidades para atraer más inversión estadounidense y generar desarrollo”, agregó.

Abelardo De La Espriella y Marco Rubio tuvieron un encuentro oficial. Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

De la Rosa agregó que esta agencia consular en Barranquilla beneficiaría no solo al Atlántico, sino a todo el Caribe colombiano.

El gobernador dijo que a eso se le suma la cooperación en la que ya se avanza para posicionar al Atlántico como un territorio estratégico para nuevas inversiones, especialmente en centros de datos e infraestructura tecnológica, claves para la inteligencia artificial de frontera.

Verano entregó a Rubio y a su esposa, Jeanette Rubio, un detalle con el sello de Artesanías del Atlántico que, según el mandatario departamental, representa las manos y el talento de los artesanos de la región y la esencia de esta tierra.

“Que este encuentro sea el comienzo de una nueva etapa de cooperación, inversión, innovación y seguridad entre nuestras naciones”, dijo.