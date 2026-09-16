El rector de la Universidad del Atlántico, Leyton Barrios, dijo este miércoles 16 de septiembre que “es necesario” el ingreso de la Fuerza Pública a las instituciones de educación superior cuando haya actos de terrorismo. Lo anterior respalda el anuncio del Gobierno de Abelardo De La Espriella.

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“Hoy podemos decir sin ningún temor que es necesario y que desde la Universidad del Atlántico nosotros acogemos ese llamado del presidente de la República, como lo hizo el señor gobernador (Eduardo Verano), y estamos prestos para ayudar a construir, en la medida de lo necesario, los protocolos que permitan que en situaciones delicadas de seguridad, de vulnerabilidad de la vida de los estudiantes y de los profesores, puedan las universidades tener el acceso de la fuerza pública que ayude a restablecer el orden y guardar la seguridad y la integridad de la comunidad universitaria”, dijo Leyton en conversación con el periodista Jorge Cura en Emisora Atlántico.

Barrios también dijo que son clave estas intervenciones porque en el interior de estos lugares se dan graves situaciones de orden público que, en muchas oportunidades, terminan en desórdenes y daños a la infraestructura pública.

instalaciones de la Universidad del Atlántico. Crédito: Oficina de Comunicaciones de la Universidad del Atlántico. Foto: Oficina de Comunicaciones de la Universidad del Atlántico.

“Específicamente, hay temas complejos de seguridad en la Universidad del Atlántico que con la fuerza interna de la universidad resulta insuficiente controlarla y necesitamos ese acompañamiento de la Fuerza Pública para poder brindar la tranquilidad, que es uno de los pilares fundamentales de nuestra administración para estos cuatro años”, sostuvo.

También denunció un caso reciente que se registró en la Universidad del Atlántico, donde un hombre ajeno a la institución ingresó a las instalaciones y acosó a un integrante de la comunidad universitaria.

“Hace unos días tuvimos la presencia de una persona que intentó el acoso de un estudiante de la Universidad del Atlántico, una persona ajena al campo universitario que se encontraba al interior de la Universidad del Atlántico sin conocimiento o sin haber sido registrada en los sistemas de la universidad”, contó.

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instalaciones de la Universidad del Atlántico. Crédito: Oficina de Comunicaciones de la Universidad del Atlántico. Foto: Oficina de Comunicaciones de la Universidad del Atlántico.

Finalmente, indicó: “Nosotros vamos a enfrentar con contundencia la situación de la universidad. Dijimos que la seguridad era primordial para nosotros estos cuatro años, por eso avanzamos, y el próximo mes, vamos a tener ya el control de acceso activado al interior de la Universidad del Atlántico, pero eso debe también darse con el acompañamiento de la Fuerza Pública porque hay otros temas mucho más delicados que necesitamos que se resuelvan inmediatamente”.