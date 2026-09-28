Silvia Corzo desató una ola de reacciones en redes sociales, debido a una noticia que compartió meses atrás, relacionada con su vida sentimental y personal. La abogada quiso casarse con ella misma, dando un paso diferente en su realidad.

Gobernadora del Chocó mostró a su novio en un inesperado momento; se detuvo a saludarlo en pleno video institucional

La presentadora publicó imágenes de este momento, disfrutando de la compañía de amigos, familia y conocidos, quienes se alegraron y emocionaron por el paso que dio en el proceso interno que llevaba.

Tiempo después de su boda, Silvia Corzo decidió pronunciarse ante las críticas, explicando lo que había detrás de su decisión. En charla con Se dice de mí, la famosa comentó qué fue lo que la impulso a este camino, luchando por ese amor propio.

“Empezar a hacerme responsable de lo que yo sentía, de hacer las paces con el mundo, con mis papás. Hacer las paces con cualquier persona que hubiera sentido que me dolió”, dijo.

“Yo nunca me he comprometido conmigo misma de la misma forma. En qué momento de la vida a uno se le ocurre casarse con una persona, ennoviarse con alguien. prometerle un montón de cosas, que uno ni siquiera es capaz de cumplirse a uno mismo”, agregó, refiriéndose a un análisis que hizo en su momento.

Al mencionar que esto le pareció correcto y sensato con ella misma, profundizó sobre los ejercicios que nunca hizo y que consideraba relevantes.

“Lo que nunca he hecho es sentarme, mirar y decirme a la cara: ‘Oye, yo sí quiero estar contigo y tú estás primero para mí que cualquier otra persona. Antes de querer salvar a cualquier persona, te quiero salvar a ti, Silvia’”, aseguró.

“Uno se pasa meses planeando la boda con otra persona, que el vestido, las flores, el ponqué, los músicos... pero eso debería hacerlo con uno mismo, con la misma emoción”, aseveró.

Al lograr este objetivo personal. Corzo indicó que su realidad física, mental y de salud cambió, llegando a sentirse mejor.

“Yo sentí como si yo estuviera armando un rompecabezas de mí y le hiciera falta una ficha (…) ahora sí estoy completa. Todo este camino empezó porque me enfermé. Días antes de esta decisión, todos los síntomas que tenía comenzaron a desaparecer”, dijo ante cámaras.

“Cuando haces un cambio de verte, todo tu ser, tu cuerpo, tus células, y tu mente consciente lo entienden”, agregó.