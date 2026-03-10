Silvia Corzo volvió a captar la atención en redes sociales al publicar fotos de un evento privado que, al principio, muchos pensaron que era una boda tradicional. Sin embargo, la ceremonia era un acto de sologamia, una práctica simbólica donde la santandereana decidió reafirmar su compromiso con el amor propio, la sanación personal y su bienestar emocional, distanciándose de algunas normas sociales.

El encuentro tuvo lugar el fin de semana en el campo y reunió a familiares y amigos cercanos. Entre los asistentes estaban personas del mundo del entretenimiento como Margarita Ortega e Iván Lalinde, quienes han sido amigos de la comunicadora durante muchos años.

Para la ocasión, Corzo lució un vestido largo en tonos claros y llevó un ramo de flores, elementos que evocaban la estética de una boda tradicional, aunque con un significado diferente. Durante la ceremonia, la periodista pronunció votos dirigidos a sí misma, en los que expresó su decisión de priorizar su bienestar, cultivar el amor propio y continuar un camino personal enfocado en la tranquilidad y el crecimiento interior.

“Le digo que sí a la vida y me digo que sí, me acepto a estar siempre para mí. Prometo cuidarme, escucharme y no abandonarme nunca más. Elijo amarme para así poder amar mejor”, dijo.

No obstante, este acto simbólico movió fibras en los invitados, quienes no ocultaron su emoción al ver la decisión que tomó la presentadora. Una de las que quiso pronunciarse al respecto fue Margarita Ortega, quien realizó una publicación bastante significativa.

La actriz publicó un video en su cuenta oficial de Instagram, donde destacó la decisión de su colega, la elogió y aplaudió este acto de amor hacia sí misma.

“Nadie como tú para mostrarnos el camino, como siempre y muchas veces sin darte cuenta. Gracias por ser mujer semilla, mujer inspiración, mujer estrella, mujer faro, mujer energía, mujer sanación, mujer íntegra y coherente que escogió caminar a su lado, en virtud, en automaternaje, en alegría, en valentía y en lágrima transformada en diamante”, escribió en el pie de foto.

“Gracias por permitirnos ser parte de tu vida. Te amamos, Silvia Corzo, ‘hermana-alma’”, agregó.